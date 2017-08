CONSTRUYENDO EL PUZLE

1. Catalunya ha favorecido la llegada de immigración magrebí y no latina por razones catalanistas.

6. Porqué será que empieza antes la estrategia de denuncias de la extremaderecha conectada al Estado contra CAT por falsedades, que las denuncias de Catalunya contra el Estado por hechos presuntamente delictivos? ( El partido ultraderechista VOX denuncia a los Mossos ante la Fiscalía y al consejero Forn por no poner bolardos http://bit.ly/2w5trJ9 )

5. ¿ Qué datos tiene el Senado de los Estados Unidos que confirman que la información que la CIA dió al Gobierno de España NO llegó nunca ni a Mossos ni a Bèlgica?

4. ¿Que sabrá el alcalde de Volvorde (Bélgica)que apunta a la policía española por no haber informado de los antecedentes delictivos del imán?

3. ¿ Porqué ante la decisión del juez de no expulsiòn los servicons de inteleigencia no informaron a las autoridades catalanas, de Ripoll, a la comunidad musulmana y a los gobiernos frnacés y belga de los antecedentes delictivos del personaje y de sus riesgos?

2. ¿Porqué al imán le pusieron de compañero de celda a uno de Atocha. Así hizo su máster en yihadismo. Y le rebajaron la pena y no lo extraditataron?

24.07.2017 Generalitat denuncia que el goberno del Estado no ha pagado los 688 milllones de euros que le debe a los Mossos, en reclamación por carta del julio 2017 . Ello aparte del tema de Europol y la negativa a ampliar el cuerp en 500 agentes.

17.02.2015 los confidenciales españolistas ya habían empezado la campaña de desprestigio del Govern i Mossos antes de la deriva independentista. Y filtrando información sobre topos que no fué la primera. Véase: http://despiertaalfuturo.blogspot.com.es/2015/06/un-video-yihadista-pide-secuestrar.html

08.07.2014 La Razón continua con la Cruzada anti mora i antisoberanista. Y aún no había empezado la deriva independentista.

17.11.2012 El País cuando el Gobierno Mas gobernaba com apoyo del PP, acusaba a CiU de pasar de la islamofòbia a la islamofilia para la causa soberanista. Y añadía: "Pero a Rabat no le agrada la hipotética independencia de Cataluña ni tampoco la de Escocia. Basta con leer la andanadas que la prensa oficialista marroquí lanza contra “los oportunistas que avivan el fuego secesionista"

18.10.2010 Aún mandaba el tripartito y el PP ya había diseñado su relato desestabilizador para Cataluña . "Alicia Sánchez-Camacho, acusó a Convergència i Unió (CiU) de haber promovido durante los 23 años que estuvo al frente de la Generalitat la llegada de inmigrantes de países islámicos, en lugar de latinos, 'para que no perjudicase su proyecto de construcción nacionalista'".

