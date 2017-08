Dimecres, 23.8.2017. 09:08 h

CONSTRUINT EL PUZLE



Començo per una petita cronologia totalment incompleta i que pot ser complemetària d'altres que circulen per la xarxa.



18.10.2010 Encara manava el tripartit i el PP ja havia dissenyat el seu relat desestabilitzador per a Catalunya. "Alícia Sánchez-Camacho, va acusar Convergència i Unió (CiU) d'haver promogut durant els 23 anys que va estar al capdavant de la Generalitat l'arribada d'immigrants de països islàmics, en lloc de llatins, 'perquè no perjudiqués el seu projecte de construcció nacionalista ' ".

http://www.publico.es/espana/polemica-porel-alto-numero-musulmanes.html



2012.11.17 El diari El País quan el Govern Mas governava com suport del PP, acusava CiU de passar de la islamofòbia a la islamofília per a la causa sobiranista. I afegia: "Però a Rabat no li agrada la hipotètica independència de Catalunya ni tampoc la d'Escòcia. Només cal llegir les andanades que la premsa oficialista marroquina llança contra els oportunistes que aviven el foc secessionista "

https://politica.elpais.com/politica/2012/11/17/actualidad/1353187202_909018.html



2014.08.07 El diari La Razón continuava amb la Croada anti mora i antisobiranista. I encara no havia començat la deriva independentista.

"CiU intenta pescar vots on sigui. L'última estratègia del partit d'Artur Mas ha estat temptar la comunitat musulmana catalana. Ells volen una mesquita on poder resar a Al·là i Mas somia amb aconseguir majoria a la consulta il·legal del proper 9 de novembre. «Si ens doneu suport a la consulta, hi haurà mesquita». "

http://www.religionenlibertad.com/ciu-a-los-musulmanes-de-cataluna-apoyadnos-en-la-independencia-y-36575.htm



2015.02.17 Els confidencials espanyolistes ja havien començat la campanya de desprestigi del Govern i Mossos abans de la deriva independentista. I filtrant informació sobre talps que no va ser la primera ni la última. Vegeu:

http://despiertaalfuturo.blogspot.com.es/2015/06/un-video-yihadista-pide-secuestrar.html



2015.05.14 Dos responsables d'Informació de la Policia Nacional a Catalunya, un inspector i un inspector en cap, van ser els qui van avisar a la cèl·lula gihadista que els Mossos d'Esquadra els estaven investigant i es produirien detencions en tres setmanes. Un infiltrat de la policia catalana va presenciar la trobada i la seva vida es va posar en perill.

https://www.diariocritico.com/noticia/479258/



2015.05.21 El jutge Pedraz posa fi a la denúncia de la delació de la Policia Nacional als jihadistes sobre el Mosso infiltrat. Tanquen carpetes delicades, com sempre.

https://www.diariocritico.com/nacional/chivatazo/terrorismo-islamista/policia-nacional/yihadistas/mossos-desquadra/479258



2015.06.02 Es convoca una cimera policial antigihadista a Barcelona sense els Mossos presidida pel cap de les clavegueres Fernández Díaz

https://elpais.com/ccaa/2015/06/02/catalunya/1433268119_568274.html



2017.06.30 La intervenció a Mallorca d'un grup gihadista adverteix la prioritat sobre ciutats turístiques. Quines mesures es van prendre després en els territoris turístics: Catalunya, València o Canàries?

https://politica.elpais.com/politica/2017/06/30/actualidad/1498822901_654383.html



2017.07.24 La Generalitat denuncia que el govern de l'Estat no ha pagat els 688 millions d'euros que li deu als Mossos, en reclamació per carta del juliol 2017. Això, a part del tema de l'Europol i la negativa a ampliar el cos amb 500 agents.

http://www.elperiodico.com/es/politica/20170821/oriol-junqueras-pidio-sin-exito-soraya-saenz-de-santamaria-abordar-deuda-estado-mossos-6236454



2017.08.22 A la web Benemèrita al dia surt un article editorial posa a parir els Mossos

http://www.benemeritaaldia.org/index.php/actualidad/opinion/32071-me-repugnan-los-acomplejados,-cobardes,-hip%C3%B3critas,-c%C3%ADnicos,-manipuladores-e-IMB%C3%A9ciles.html



Aquesta incompleta cronologia el que demostra és que el relat i les accions contra el Autogovern i la seguretat de Catalunya procedeixen de molt abans de la deriva independentista.



I UNES PREGUNTES



Ara mateix després de l'atemptat, afegeixo aquestes preguntes a altres que ja s'han produït a la xarxa, per exemple sobre la col·laboració espúria de certs mitjans de comunicació a la intoxicació anticatalana. ¿Qui filtra les falsedats i a canvi de què es publiquen?



1. Quina mà va afavorir l'èxit del recurs contra l'expulsió del Imam empresonat i a canvi de quins favors?



2. Perquè a l'imam li van posar de company de cel·la a un dels condemnats per Atocha. Així va fer el seu màster en gihadisme. I perquè li van rebaixar la pena i no el van extraditatar?



3. Perquè davant la decisió del jutge de no expulsió dels serveis de intel·ligència no van informar a les autoritats catalanes, de Ripoll, a la comunitat musulmana i als governs francès i belga dels antecedents delictius del personatge i dels seus riscos?



4. Que sabrà l'alcalde de Volvorde (Bèlgica) que apunta a la policia espanyola per no haver informat dels antecedents delictius de l'imam?



5. Quines dades té el Senat dels Estats Units que confirmen que la informació que la CIA va donar al Govern d'Espanya NO va arribar mai ni a Mossos ni a Bèlgica?



6. Perquè serà que comença abans l'estratègia de denúncies de l'extremadreta connectada a l'Estat contra Catalunya per falsedats, que les denúncies de Catalunya contra l'Estat per fets presumptament delictius? (El partit ultradretà VOX denúncia als Mossos davant la Fiscalia i el conseller Forn per no posar pilons http://bit.ly/2w5trJ9) juliol.



7. Perquè davant el fracàs de l'estratègia de provocar el caos i la por a Catalunya i sense respectar ni 3 dies de dol totes les boques mediàtiques de les clavegueres de l'Estat esán vomitant falsedats i acusacions contra el Govern de Catalunya i la seva policia?

CONCLUSIÓ.

EL RELAT ESTRATÈGIC DE L'ESTAT SOBRE CATALUNYA va ser dissenyat i posat en circulació des de molt abans de la deriva independentista (finals anys 90).

El relat és aquest:



1. Catalunya ha afavorit l'arribada d'immigració magrebina i no llatina per raons catalanistes.



2. El col·lectiu magribí i musulmà pot arribar a ser demogràficament determinant en les opcions polítiques catalanas.



3. L'estratègia de l'Estat cap al col·lectiu és triple:



3.1. Ús de les corretges de transmissió del règim alauita amic dels Borbons per decantar el col·lectiu cap a posicions espanyolistes.

3.2. Acusació als partits catalanistes de maniobars de captació cap al seu posición.

3.3. Teledirecció (directa o passiva) dels focus salafistes i nuclis paraviolents per a una acció terrorista com útlima ratio.



4. La dreta espanyola a Catalunya accentua el discurs islamòfob i antimagrebí en les campanyes electorals. Mentre sota mà articula accions dels apartats 1 i 3 anteriores.



5. El PP imposa una sèrie de limitacions a la incorporació catalana dels immigrants i introdueix una sèrie d'obligacions de control ideològic i cultural nacional-espanyol.



6. El PP es troba davant la impossibilitat d'utilitzar la violència directa contra el procés autodeterminista:

6.1. La provinent de l'extrema dreta. La intervenció de Falange a Blanquerna va ser totalment contraproduent per a la causa espanyolista.

6.2. La provinent de l'abús del marc legal com l'aplicació de l'article 155. Desaconsellada per ments preclares i algunes pressions internacionals.



7. Conclusió: l'única desestabilització possible és la delegada:

7.1. Conflicte entorn de la seguretat al Prat. induïda per AENA i EULEN

7.2. Aprofitament d'un eventual atemptat per prendre el control de l'ordre a Catalunya i possible pas al nivell d'alerta 5 amb exèrcit als carrers. Operació per ara abortada.



8. ¿Qué li queda a les clavegueres de l'Estat? Nous intents en la mateixa direcció i una encara més intensa campanya d'intoxicació contra les autoritats catalanes.

9. Això està tenint una pega: han obert la caixa de Pandora des d'on han sortit tots els monstres supremacistes espanyols que havien creat.



10. I l'abisme amb Catalunya que el supremacisme espanyolista està aprofundint aquests dies, deixa el problema catalano-espanyol en una via insoluble. Només queda el divorci amistós.