ESTO VIENE DE LEJOS

ESTO VIENE DE LEJOS



Hemos asistido esta semana al triste espectáculo parlamentario de cómo la minoría política, con dos partidos que ni siquiera tienen alcaldes en Cataluña, ha teatralizado una supuesta restricción de su derecho a expresarse cuando en realidad es al revés. Los partidos que desde el principio han llevado a los tribunales al Parlamento y al Gobierno catalanes por cumplir el mandato que les dio el pueblo para debatir la vía hacia el ejercicio del derecho de autodeterminación, han utilizado su mayoría en las instituciones del Estado para imponerla por la fuerza a la minoría catalana; nunca aceptando ningún debate en el Congreso de Diputados.



Hemos tenido que oír unos discursos de los representantes catalanes del españolismo dedicados a que la claque aplaudiera y a abastecer de argumentario basado en falacias y mentiras a la Brunete mediática, con recientes incorporaciones de periódicos pseudoprogres. La teoría del contubernio de una élite independentista y de unos ciudadanos manipulados por TV3 (con sólo con un 13% de share) y por una escuela nacionalista (resulta que la mayoría demográfica de los que tenemos más de 45 años empezamos a recibir la educación primaria, como mínimo, en escuelas franquistas y tardofranquistas), intenta minimizar la capacidad del adversario del centralismo que es la mayoría soberanista catalana.



Pero estos discursos falsos sólo harán que cometer graves errores tácticos y estratégicos que llevarán a que Cataluña salga ganadora o en el peor de los casos a que nos hundamos mutuamente con España.

Estas reflexiones las hacía cuando repasaba algunos datos macroeconómicos sobre fiscalidad para confirmar la agresión estructural del Estado español sobre la población catalana, sobre todo la clase media y la obrera. En 1973 en pleno franquismo por ejemplo, la provincia de Madrid igualaba los ingresos del Estado con los gastos de este en ese territorio. Mientras en la provincia de Barcelona había un 75% de ingresos del Estado por sólo un 25% de gasto.



En el año 1984, antes de desplegar la LOFCA, los ingresos regionalizados recaudados (aparentes, ya que en Madrid siempre hay desviación estadística) se dividían en tres partes: una Madrid, una Cataluña y el último tercio el resto del Estado. El Estado español era totalmente catalanodependiente.



Treinta años después el Sr. Montoro nos reconoce ahora, un déficit fiscal de 10.000 millones de euros, pero sin ningún tipo de propuesta de solución sobre la mesa. Por el contrario siu nuevo modelo de financiación deja otra vez Cataluña al final de la cola. Y las cifras estructurales siguen siendo espantosas. Porqué este déficit calculado por el sistema favorable al Estado está por debajo del calculado por la Generalitat situado a más de 16.000 millones anuales. Pero las cifras se dispararían aún más si en lugar de trabajar con los impuestos recaudados, trabajáramos con los impuestos generados. Entonces la falacia que Madrid es más solidario que Cataluña todavía se desmoronaría más.

Según datos del 2012 en Madrid se recaudaban 75.000 millones, un 49% del Estado. Pero de hecho, los impuestos realmente generados en Madrid eran 39.000 millones menos, por lo tanto sólo 36.000 millones. En cambio en Cataluña los impuestos recaudados eran 31.000 m € mientras que las generados (con cálculos en la banda baja) eran 33.000 m €. Según estos datos, los impuestos realmente generados Madrid significaban el 23% del total del Estado y los de Cataluña el 21%. Según algunos expertos este volumen de generación catalana queda corto y sitúan la aportación de impuestos realmente generados en Cataluña por encima del 30% del total del Estado, no sólo debido a la deformación de los resultados por el efecto sede en Madrid, sino por la escasísima aportación de muchas autonomías con altos porcentajes de desempleo estructural y de economía sumergida.

Esta sistemática discriminación ha perjudicado los servicios públicos catalanes, ha estresado a nuestros trabajadores y a la clase media obligándolos a hacer sobre-esfuerzos para alcanzar el mismo nivel de vida que otros tienen de forma menos costosa.



Estos análisis históricos y estructurales sirven para mostrar cómo fundamentan la floración de conflictos políticos, que aunque se envuelvan en banderas, son conflictos de clase. Así pues en el tema catalán, el Estado no es consciente en la ciénaga donde se ha metido: temas estructurales mal resueltos y por el contrario, empeorados por las política torpes del PPSOEC s de no dar ni agua y reprimir al adversario. A un maltrato socioeconómico estructural le corresponde un conflicto político estructural. Esto sólo acaba de empezar. Ya se lo encontrarán.