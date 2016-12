Dimecres, 21.12.2016. 21:23 h

La realitat sempre supera la ficció









La realitat sempre supera la ficció : és una veritat com una casa de pagès. Un exemple clar d’això el tenim en el darrer assassinat, a Ankara, el passat 19/12/2016, de l’ambaixador rus a Turquia per part d’un policia turc fora de servei. Ningú sap, a hores d’ara, que hi feia en aquella sala d’exposicions -que va esdevenir una veritable sala mortuòria- aquest agent de l’ordre turc fanatitzat fora de servei. El més espectaculars del cas és que els vídeos i les fotografies que han sortit als mitjans, escrits i audiovisuals, fan la sensació que es tractava d’un plató cinematogràfic, d’una film, d’una pel•lícula d’acció de James Bond 007, que s’emeten des dels finals del anys setanta del segle passat. L'assassinat a sang freda a Ankara, retransmès en directe gràcies a un coratjós càmera/periodista holandès, ha superat totes les accions d’efectes especials possibles dels mítics i excel•lents actors Sean Connery i Roger Moore.



Malauradament, això és la realitat d’aquest complicat i tumultuós 2016. Això és el resultat d’una globalització malgirbada, amb tots els ets i uts, que les polítiques de capitalisme nihilista i de preeminència absoluta de la finança per damunt de tot -que relata molta bé el director cinematogràfic greco-francès Costa-Gavras, en la seva esplèndida pel•lícula “El Capital” - dels darrers 30 anys. A més, massa vegades, la manca de polítiques socials i de regulacions financeres internacionals ha contribuït a construir, a alimentar un escenari polític internacional descarnat i imprevisible de cara a un futur proper. La realitat colpidora, injusta i massa accelerada ha superat completament la ficció. On ets James Bond 007 ?