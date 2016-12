Dissabte, 24.12.2016. 17:19 h

El tren de l'Eurodistricte i les interconnexions vitals









Les mobilitzacions –socials i/o territorials- ben planificades sempre tenen èxit. En aquest sentit es veu que el tren de nit de París/ Cervera(Portbou es podria recuperar. Seria una mena de “regal de Nadal” del govern francès i la SNCF (la companya estatal ferroviària francesa) als usuaris del tren convencional i, per extensió, a la Catalunya Nord. D’aquesta manera, segons fonts ben informades de diversos mitjans de Catalunya Nord i d’associacions d’usuaris del tren convencional a l’Estat francès, a causa de les fortes mobilitzacions socials, dels sindicats del Nord, dels usuaris i del territori, el govern de Paris vol replantejar-se suprimir el tren Paris-Cervera-Portbou. En aquest cas, les fortes mobilitzacions unitàries haurien donat el seus fruits. Això seria, representaria un magnífic exemple del que hem de fer, els sindicats, els mortificats usuaris del tren convencional i el teixit associatiu, així com els nostres representants polítics, a la Catalunya/Principat.



Després de la forta pressió de la jornada de mobilitzacions transfrontereres, del passat 10 de desembre, a Perpinyà, Portbou i Cervera de la Marenda, i d’una reivindicació molt ben articulada des de la Regió d’Occitània, segons font ben informades, fa la sensació que el govern francès i la SNCF, pretenen fer marxa enrere en relació amb la supressió del tren nocturn Paris/Cervera/Portbou. Ara seria un bon moment per iniciar a tot Catalunya -principalment a les comarques gironines ben coordinada amb la Catalunya Nord- una forta campanya cívica de cartes i articles a la premsa en paper i a les xarxes socials a favor del tren convencional i, molt especialment, d’una millora real, -amb autèntica voluntat política- a favor de les interconnexions ferroviàries vitals entre Portbou i Cervera de la Marenda. Ara seria el moment més oportú per endegar una campanya massiva, de reivindicació social i territorial, per tal de donar un toc d’atenció especial a Renfe, Adif, el Ministeri de Fomento i la Conselleria de Territori i Sostenibilitat del govern catala, perquè es posicionin a favor, i blindin, el tren convencional transfronterer de l’eurodistricte i, sobretot, s’executi una millora radical de les interconnexions ferroviàries Portbou-Cervera de la Marenda; encallades des de fa massa temps.



En síntesi, ara és el moment més oportú de mobilitzar els sindicats, la patronal, tots els parlamentaris gironins, els alcaldes i representants municipals, la Diputació de Girona, els consells comarcals,el teixit social i comercial i totes les associacions a favor del ferrocarril convencional, per tal de fer possible una gran campanya a favor de la revitalització de la línia del tren convencional del sentit comú, ben coordinada amb les reivindicacions que es fan a la Catalunya Nord i la Regió d’Occitània. Ha arribat l’hora de dignificar de debò el tren convencional Perpinyà/Cervera/Portbou/Figueres/Girona. El tren social, vital, bàsic i territorial per excel•lència. El tren convencional que ha permetre ajudar a donar un impuls econòmic i social a tota una munió pobles i contrades que no acaben de trobar una solució als seus problemes estructurals.