Diumenge, 25.12.2016. 22:37 h

Desobediència espanyola en relació amb Europa







Estic completament d'acord amb el Conseller de Justícia Carles Mundo quan proposa i reclama simplificar el mecanisme de retorn/devolució de les clàusules sòl als ciutadans perjudicats És de sentit comú que l'Estat espanyol –el govern espanyol- ha d'establir un procediment extrajudicial que eviti problemes als afectats i col•lapsi encara més els jutjats. No pot ser, de cap de les maneres, que el retorn dels diners d'unes clàusules abusives -que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat completament il•legals i sense possibilitat de presentar cap recurs- ara patíssim uns retards mortificadors. Aquests retorns dels diners s’han de fer d’ofici; és a dir, de forma automàtica i evitar, de totes totes, més sobrecàrregues de feina als jutjats. En això de les clàusules sòl no es pot caure en el mateix parany que amb el cas, que encara clama al cel, de les participacions preferents.



Per altra banda, aquest nou cas de frau, en majúscules, de les clàusules sòl posa de manifest que tan els diferents governs espanyols, el regulador del Banc d'Espanya com els Tribunals de Justícia espanyols van cometre molts errors. Cal tenir molt present que aquesta sentència europea del Tribunal de Luxemburg contradiu, a favor dels més febles, el que ja s’havia sentenciat abans per el Tribunal Suprem espanyol i que limitava la retroactivitat a l’any 2013. No hi ha dubte que, una vegada més, es va desobeir, reiteradament, la normativa superior europea; cosa força corrent en molts d'altres àmbits –públics i privats- d'aplicació de la legislació europea a l’Estat espanyol. Això també ens demostra que l’executiu espanyol no està gens legitimat per parlar i, amenaçar, amb la paraula desobediència, al govern català i les diferents institucions catalanes.