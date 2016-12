Dimecres, 28.12.2016. 22:48 h

Per unes interconnexions ferroviàries dignes entre Portbou i Cervera









El tren de nit de París/ Cervera/Portbou es pot recuperar. Així m’ho han fet saber diversos mitjans de la Catalunya Nord. De moment, gràcies a les fortes mobilitzacions socials dels sindicats del Nord, dels usuaris i del territori el govern francès vol replantejar-me suprimir el tren Paris-Cervera-Portbou. En aquest cas, les fortes mobilitzacions unitàries haurien donat el seus fruits. Caldria que al Sud, a la Catalunya/Principat -especialment a les comarques gironines- es formi un gran aplec reivindicatiu i mobilitzador a favor del tren convencional i uns interconnexions Portbou/Cervera de la Marenda dignes.



El govern francès i la SNCF vol aturar la supressió d aquest tren nocturn Paris/Cervera/Portbou . Ara el problema és que aquest tren París sembla que no arribaria fins a Portbou, es quedaria a Cervera i destrossaria, encara més,les interconnexions vitals entre Portbou i Cervera de la Marenda. Ara, caldria proposar una alternativa clara , vàlida i que no costa diners. Què els dos primers tren que arriben a Portbou al matí , El MD de les 6:15 (que va sense viatgers i surt de Portbou cap a Barcelona a les 6:23) i el regional que arriba a les 7:26 arribessin fins a Cervera, i que els dos primers trens de la SNCF que arriben a Cervera, allarguessin el seu tram fins a Portbou. Amb aquesta senzilla operació seria possible que una persona de la Catalunya Nord pogués anar a treballar o a estudiar a Figueres o a Girona i una persona del Gironès o l’Alt Empordà pogués fer una normal activitat diària amb transport públic fins a Perpinyè o més al nord. Per aquesta raó cal endegar una campanya massiva de cartes i articles a la premsa en paper, i d’escrits a les xarxes socials en català castellà i francès a favor del tren convencional transfronterer i, sobretot, a favor d'una millora radical de les interconnexions ferroviàries Portbou-Cervera de la Marenda.



En síntesi, Ara és el moments més oportú de mobilitzar els sindicats, la patronal els parlamentaris gironins, els alcaldes i representants municipals, la Diputació de Girona, els consells comarcals,el teixit social i comercial i totes les associacions a favor del ferrocarril convencional, per tal de fer possible una gran campanya a la premsa de paper i a les xarxes socials a favor de la línia del tren convencional del sentit comú. Del tren convencional Perpinyà/Cervera/Portbou/Figueres/Girona. El tren social, vital bàsic i territorial per excel•lència.