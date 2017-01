Dijous, 19.1.2017. 15:09 h

Temps líquids i regressius







El passat 9 de gener ens va deixar, als 91 anys, l’esplendorós filòsof i sociòleg polonès de nacionalitat britànica Zygmung Bauman. Aquest magnífic intel•lectual integral va patir de valent .Va sofrir tots els desastres del segle XX; va ser víctima, per partida doble, dels mortificadors totalitarismes del segle XX, el nazisme i l’estalinisme; a més també va ser “purgat” per un irracional antisemitisme, que encara té molta força a certs indrets de la vella Europa. Zygmung Bauman ens deixa un valuós testament polític i social: la seva obra sobre la modernitat líquida; de molta actualitat -a Europa i al món global- en què el sistema capitalista se situa clarament en uns paràmetres socials del segle XIX, i els anomenats “populistes antisistema” són una extrema dreta, molt variada, que vol tornar a abans de la Revolució Francesa de 1789.



La modernitat liquida, la gran obra/tractat de Bauman, en el fons, implica- ens expressa- la implacable derrota de l’esquerra i la justícia social en l’àmbit global, però sobretot europeu, ja que a la resta del món l’estat del benestar sempre ha estat feble. La modernitat liquida ens indica -de forma radical i descarnada- que s'ha trencat un equilibri social i polític i que a partir de 1990 -amb l’esfondrament del bloc comunista de la Unió Soviètica- el capitalisme pot fer realitat tots els seus excessos immorals i antisocial i el món esdevé un lloc inhòspit, en què els poderosos poden permetre’s tota mena d'actituds nihilistes sense límits humans. Bauman, amb la seva magnífica modernitat liquida intenta avisar-nos que la globalització neoconservadora i molt malgirbada, així com una tecnologia sense cap mena de control polític i social, només en porta a un neofeudalisme empresarial actual i a molta frustració social. El problema es que a Bauman poca gent li fa cas. El problema és que ara ja pot ser massa tard. El pobre Bauman ha mort als 91 anys, però la seva modernitat liquida es del tot vigent i, fins i tot, es pot radicalitzar i contribuir a la destrucció del món. En la modernitat líquida el concepte d’incertesa és sinònim de desigualtat social, i tendeix a convertir-se en una idea que ens ve a dir que s’està intentant destruir la felicitat humana. No hi ha dubte que els reptes de viure en la incertesa és una greu problemàtica social que ja afecta a amplies capes de la classe mitjana.



En síntesi, amb la modernitat liquida Bauman posa el dit a la nafra de tres elements que estan esquinçant el món i trencant, molt lamentablement, la cohesió social, la dignitat de la persona humana i la democràcia amb tots els ets i uts. Aquests tres elements pertorbadors són. 1/. El consumisme desbocat i irracional (les compres per internet molt malgirbades ja estan col•lapsant les nostres carreteres 2/. El terrorisme antihumanitari – les seves causes i conseqüències- així com les seves derivades. 3/. La gran dificultat de l’ésser humà postmodern per poder “digerir” tota la informació que circula per les xarxes.