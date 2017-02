Dimecres, 1.2.2017. 15:22 h

Catalunya, Europa, la tempesta i l’esperança

El 24 de gener de 2017 passarà a la història com una data en què el govern català fa una crida de debò a la mediació Europea. La recent conferència del passat 24/01/2017 a Brussel•les del President Puigdemont, el Vicepresident Jonqueras i el Conseller Romeva és l’inici de debò d’un procés d’internacionalització del fet nacional/diferencial català i , alhora, un toc d’atenció important perquè Europa assumeixi les seves responsabilitats en relació amb la causa catalana, vinculada inequívocament a la democràcia .



No hi ha dubte que aquest 2017 implica una tram del procés d’alliberament nacional i social català molt dur i rocós . Amb una operació diàleg fracassada l’Estat espanyol, la seva superestructura, s’està endurint i radicalitzant a marxes forçades. En aquest sentit també és important tenir en compte que Europa és un element indispensable que pot contribuir decisivament en un diàleg de debò, un diàleg franc de desemboqui en una mediació molt necessària. La conferència del passat 24 de gener volia posar les bases per trobar una sortida democràtica, que serà llarga i dura, a una situació complicada i que podria desestabilitzar tt el Sud del continent europeu. També és cert que aquesta negociació i mediació europea s’iniciaria en un moment en que Europa està molt feble i té uns reptes terribles de cara al futur immediat . Enguany, a la Unió Europa s’han de celebrar tres eleccions - a Holanda, l’Estat francès i Alemanya- que determinaran, marcaran el futur de tot el vell continent , amb una gran amenaça del populisme d’extrema dreta, profundament antieuropeista. Malgrat aquests negres núvols de tempesta, amb un avís alarmant que podríem tornar a tenir un feixisme a determinats governs europeus, hem de confiar en Europa , com una institució sòlida que representa l’espai de llibertat i democràcia més important del món. Per altra banda,l’Estat espanyol ens podrà fer la vida impossible. Ens podrà espiar i ens podrà perseguir en un estat en què la divisió de poders està desapareixent, però també li interessa encarrilar la carpeta catalana .L’Estat espanyol ha entrat en un període de decadència molt particular, i no pot corre el risc de tenir tants fronts oberts i, fins i tot quedar fora de la UE. La mediació Europeu ara seria el bàlsam. Seria la solució del sentit comú. No hi ha dubte que la conferència del passat 24 de gener, malgrat les premonicions negatives, és l’inici d’una mediació molt esperançadora.