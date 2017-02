Diumenge, 19.2.2017. 15:48 h

Portbou/Cervera : els pobles més mortificats d’Europa





El proper dissabte 25 de febrer torna a haver-hi una jornada de mobilitzacions a favor del tren convencional i per unes interconnexions ferroviàries dignes entre Portbou i Cervera de la Marenda.



Tenim molts exemples, molt problemes per la manca de correspondència ferroviària entre Cervera de la Marenda i Portbou. Però a partir de la desaparició, a l’Estat francès, dels trens nocturns les connexions Cervera-Portbou cada dia es degraden més. Per altra banda, ADIF no compleix res. A primers d’enguany s’havien de començar unes obres vitals a l’estació de Portbou d’elevació de les andanes i res de res. La mortificació és brutal . Portbou/Cervera estan esdevenint els poble més marginats i mortificats de tot Catalunya i d’Europa.



Per altra banda, la solució seria senzilla, Però hi ah una terrible manca de voluntat política de la RENFE/ADIF i de la SNCF per poder aprofitar satisfactòriament aquest enllaç internacional del tren convencional. Bones connexions i millora d'amplitud d'horaris Que tornin els trens de nit, amb correspondència amb els trens RENFE/SNCF. Que hi hagi bitllets combinats transfronterers a preu popular



Que els retorns de trens buits estiguin inclosos al servei de passatgers.. En el futur, que hi hagi un servei transfronterer quotidià regional entre Narbona, Perpinyà, Cervera, Portbou, Figueres i Girona.