Dissabte, 25.2.2017. 21:20 h

Acte reivindicatiu Cervera de la Marenda/Portbou del 25/02/2017





El 25 de febrer de 2017, una vegada més, ha tingut lloc una Acció acte/mobilització a Cervera de la Marenda i a Portbou. Aquesta vegada la mobilització ha estat organitzada per l’Associació d’Usuaris del tren Perpinyà-Cervera-Portbou,(amb el suport dels usuaris del sud , Associació Defensem el Tren de l’Empordà a favor de les interconnexions Portbou Cervera a les 8:22 hores.



L’acte/mobilització s’ha iniciat a les 8:22 a l’estació de Cervera de la Marenda. Ha estat molt concorregut, amb més de 100 persones; amb representants dels usuaris del tren Perpinyà/Cervera/Portbou, representants municipals, alcalde i regidors de Cervera i un representant del Consell General del Pirineus Orientals. Amb l’arribada d el tren de la SNCF a Cervera s’ha intentat parlar amb el maquinista per veure si podia arribar fins a Portbou, no ha estat possible perquè ens ha dit que no tenia permís de la SNCF per arribar fins a Portbou. Després a les 9:27 h, quan ha arribat el primer tren de la RENFE, des de Portbou a Cervera, hem demanat de poder pujar en aquest tren de retorn i ens han donat permís, una vintena d’usuaris hem pujat al tren i en pocs minuts hem estat a Portbou, la resta de manifestants han anat per la muntanya, com a acte de protesta i reivindicació, amb dos ases, fins a Portbou. L’acte a Cervera ha estat molt concorregut i amb força presència de mitjans de comunicació escrits, radiofònics i audiovisuals del Nord i el Sud.



A partir de les 11 del matí l’acte/mobilització s’ha traslladat a l’Estació de Portbou en que s’ha esperat els usuaris que han passat per la muntanya entre Cervera i Portbou, amb dos ases i s’ha fet una concentració amb representants municipals de Portbou i Cervera de la Marenda . L’acte s’ha acabat cap al migdia.



Objectius important d’aquesta protesta social i territorial



L’acte d’avui era per reivindicar unes millors interconnexions entre Portbou i Cervera i una coordinació dels horaris de trens entre la RENFE i la SNCF ; així com una millora general del tren convencional transfronterer entre Figueres i Perpinyà i viceversa. El punts principals a reivindicar serien els següents.



1/. Què tots els tren de la RENFE que actualment arriben a Portbou, també arribin a Cervera i que tots els tren de la SNCF que arribin Cervera que també arribin a Portbou.



2/. Què hi hagi una millor coordinació entre els horaris de trens entre el nord i el sud . Què hi hagi un acord entre la Generalitat de Catalunya i la Regió d’Occitània perquè siguin compatibles els horaris d’un costat i l’altre de la frontera.



3/. Perquè des de les estacions del Sud es pugui agafar un bitllet del tren per anar fins al nord de la línia fronterera i viceversa.



4/. Una millora del tren convencional transfronterer entre Figueres i Perpinyà , que signifiqui una simbiosi , una ajuda per a l’economia de proximitat, comercial i turística. L’Actual situació d’abandonament de les estacions i de les interconnexions està provocant problemes econòmics greus en un territori feble, encara molt tocat per la crisi , l’atur i la precarietat.



5/. Què hi hagi una implicació molt més gran dels representants polítics del nord i el sud i una col•laboració ferroviària transfronterera molt més important , per tal d’evitar que grans parts del territori es converteixen en zones econòmiques i socials completament ermes .



6/. Perquè es tregui més rendiment d’una infraestructura de proximitat , la qual amb una mica més de manteniment i coordinació política podria funcionar molt bé com a nexe/mitjà de comunicació dintre de l’Eurodistricte i l’Euroregió.