Diumenge, 19.3.2017. 12:44 h

Defensem el tren de l'Empordà i la voluntat política







La Plataforma Defensem el Tren de l’Empordà -vinculada a l’IAEDEN i a l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP)-, va fer una gran tasca de conscienciació i mobilització en els anys 2005 a 2015, a favor d’una millora del tren convencional en el nostre territori altempordanès i gironí. Gràcies a la lluita reivindicativa, social i ciutadana d’aquesta plataforma, l’any 2008 es va poder fer una consulta a Figueres per tal de defensar el manteniment de l’Estació de tren del centre de Figueres. La consulta es va guanyar de carrer i es va aconseguir l’objectiu: que no es tanqués una infraestructura bàsica per a la mobilitat social de proximitat, no només de Figueres, sinó de tot l’Alt Empordà i la Regió de Girona en el seu conjunt. Ara es tracta de tornar a fer gran aquesta plataforma per seguir bategant i reivindicant una millora general del nostre tren social del territori. Ara cal donar suport a la Plataforma per tal de millorar les interconnexions entre Portbou i Cervera i coordinar, molt millor els horaris entre RENFE i la SNCF.Aquests dos punts són bàsics, per tal d’aconseguir unes millors freqüències i una millora general del tren de les línies R11 i RG1 entre Girona Figueres Portbou Cervera Perpinyà..Ara és el moment per aconseguir una línia social, i territorial , al servei de la mobilitat de proximitat, però també a favor del turisme i l’economia i la justícia social entre Narbona i Barcelona (sobretot fer possible un tren social transfronterer entre Perpinyà i Girona).



No hi ha dubte que això només serà una realitat amb una millora activa, feta amb molta voluntat política, de les interconnexions entre Portbou i Cervera de la Marenda ( tots els tren de la Renfe de la R11 i RG1 que, actualment arribin fins a Portbou que també ho facin fins a Cervera de la Marenda; de la mateixa manera que tots els trens de la SNCF, que arriben fins a Cervera, ho facin fins a Portbou.