Dimecres, 22.3.2017. 16:16 h

Un tarannà autoritari i irresponsable







El rebuig insistent i irracional contra Catalunya des de la política i la diplomàcia espanyola (jo diria més castellana antiga) no te cap sentit. El taranna poc democràtic de la tradició política castellano/espanyola es reflecteix, més que mai, en la seva actitud poc respectuosa i irresponsable davant la qüestió nacional/diferencial catalana.



No hi ha dubte que el diàleg de debò, la negociació hauria d’acabar clarament amb un referèndum d’autodeterminació per tal de donar la paraula al poble català i que aquest decideixi. Això ho sap perfectament Europa,tot i que alguns organismes - poc transparents i democràtis- com la Comissió Europea, de moment, callen com morts. Però es comencen a escoltar veus autoritzades, debats i opinions d’eurodiputats, d’experts i de ministres i exministres de diferents estats que diuen clarament que la solució de Catalunya és -sense cap mena de dubtes- la democràcia.



Tot això ho resum molt bé el gran europeista i catalanòfil, eurodiputat flamenc de la N-VA Mark Demesmaeker, quan manifesta que la Constitució espanyola no pot passar per sobre de la democràcia: que el referèndum és legítim i el govern català ha de seguir endavant. Sobre la UE, en relació amb Catalunya, Escòcia i la possible ampliació interna, el catalanòfil Mark Demesmaeker també diu el següent: si lña Unió Europea no permet que sorgeixin moviments democràtics, perdran tota la poca credibilitat que els resta.