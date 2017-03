Diumenge, 26.3.2017. 19:44 h

El govern espanyol, el català i l'incompliment flagrant

Per què hi torna a haver tants problemes amb el català, relacionats amb les oficines d’expedició del dni i del passaport ? Recentment, a la comissaria de Reus (Baix Camp) un ciutadà de Valls va ser discriminat per voler fer servir el català. Hauria de ser obligat que en totes les oficines d’expedició de dni's i passaports, el personal d’atenció al públic tingués coneixements suficients acreditats de català, per tal poder atendre correctament en català i en castellà.



¿ Per què, en comptes de fer tanta demagògia a l’entorn de l operació diàleg, el govern espanyol -a través del delegat del govern espanyol a Barcelona- no soluciona, de totes totes, aquesta qüestió tan imjusta i discriminatòria ? Així mateix, en els controls que es fan als aeroports catalans, i en tots els serveis d’atenció al públic que depenen de l’administració perifèrica de l’Estat a Catalunya s’hauria de complir la llei; és a dir, s’hauria d’atendre en català amb tota normalitat .



És curiós que els diferents portaveus i ministres del govern i l’administració espanyola, així com el mateix President del govern de l’Estat espanyol, dia rere dia, declaren, manifesten i requereixen que els catalans hem de complir la llei; però, per contra, ells, l’administració perifèrica de l’Estat espanyol a ca nostra, no practica gens amb l’exemple; es a dir, que es fa un tip d’incomplir no la llei , sinó les lleis . Perquè en relació amb la llengua catalana, gairebé diariament l’administració espanyola del PP incompleix, de forma premeditada, la CE, l’Estatut de Catalunya, la Llei de Política Lingüística 1/1999, i la Carta Europea de les llengües regionals i/o minoritàries. Senyors del govern espanyol: ja n’hi ha prou de tanta ignomínia.