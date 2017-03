Dijous, 30.3.2017. 20:36 h

Què no us agafin desprevinguts







Les promeses del govern espanyol en inversions en infraestructures a Catalunya - esbombaes al quatre vents a tots els mitjans uniformistes i assimilacionistes- no tenen cap mena de credibilitat. Malgrat que diaris -de molt de prestigi europeu- com Le Monde esmentin que l’executiu Rajoy invertirà quantitat ingent de diners en rodalies i el corredor mediterrani, l’Estat espanyol mai compleix en infraestructures a casa nostre, ni executa les obres ja pressupostades.



Per altra banda, segons l’actual Estatut de Catalunya, aquestes inversions -que ara semblaria que caurien del cel com el “manà”- ja haurien d’estar realitzades i acomplertes d’ençà de fa més de 10 anys. Aquesta gwent s’ha despertat tard ? No ho sé, però el que queda és que ara ens poden venir amb “sopars de duro” . Ja n’hi ha prou de tot plegat : què no ens vulguin enganyar. Aquests cants de sirena , en forma de promeses inconcretes, són un simptoma clar que ja ha començat la campanya unionista a favor del NO en el proper referendum de finals de setembre d’enguany.



Molt de compte catalans . Anem amb peus de plom, perquè, malgart tot , aquest 2017 pot ser històric de debò. però molt de compte. No siguem incauts: que no us agafin desprevinguts.