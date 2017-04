Dissabte, 1.4.2017. 22:50 h

Fem possible una república neta, cívica i justa





Catalunya ha de ser una república cívica, social i ferroviària (en el sentit que ha de ser molt més sostenible que en l’actualitat). Hem de transformar aquest país i fer possible que valgui la pena viure-hi.



Caldrà treballar dur, però ens hem de proposar convertir aquest -petit i delicat país nostre- en la Dinamarca de la Mediterrània, en què els valors cívics, ( la luita efectiva contra la corrupció, una reforma horària amb tots els ets i uts i la millora efectiva del trsnport públic ) l'eficiència econòmica i la justícia social siguin els pilars bàsics de la nova república. Catalunya necessita Europa, (també la UE i l’euro; encara que a alguns no els hi agradi. tot sabent que caldrà dur a terme una gran transformació de l’actual UE ), però el vell continent –i particularment una Unió Europea en hores baixes- també necessita una Catalunya forta, independent, amb una economia moderna, amb contingut social i amb la màxima estabilitat política possible.



Som el nord del sud : estem situats en una cruïlla geogràfica molt estratègica. Disposem d’una ciutat com, Barcelona, que és una autèntica metrolis europea i mundial, i un punt d’atracció -econòmic, cultural- espectacular, principalment del el sud i el centre d’Europa . A més, malgrat algunes mancances socials, sóm una potència turística molt remarcable. Disposem d’uns municipis encisadors, carregats de patrimoni cultural i història viva, d’unes comarques variades i meravelloses i d’una xarxa de ciutats mitjanes molt ben equilibrades; com per exemple Girona, la qual hauria d’esdevenir la capital política d’aquesta futura República catalana.



Ara ens cal que poguem decidir. Hem de poder bastir i planificar adequadament el nostre esdevenidor col•lectiu. Hem de fer un gran esforç suplementari, per tal de poder fer realitat els nostres objectius . Hem de poder decidir, com qualsevol poble lliure i normal del món. Catalunya vol guanyar-se la seva llibertat nacional i la seva millora de la qualitat de vida. I ho vol fer a la catalana; és a dir, amb respecte, poder de convicció i fermesa. La democràcia, l’europeísme sincer, la llibertat i una millor redistribució de la riquesa és - ha de ser- el nostre nord, per tal d’aconseguir la nostra fita tan desitjada .