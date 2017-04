Diumenge, 2.4.2017. 21:15 h

El tren convencional i l’economia social de proximitat





Si la part nord-oriental de L’Alt Empordà, això com la part costanera del Roselló, vol revitalitzar l’economia de proximitat necessita, urgentment, una millora notable del ferrocarril convencional i, sobretot, que funcionin correctament les interconnexions ferroviàries Portbou-Cervera de la Marenda.



Portbou, Colera, Llançà, Vilajuiga, Figueres i d’altres municipis de la comarca propers a aquests nuclis ferroviaris necessiten que millori el nostre tren social, per tal que la gent del territori estigui molt millor comunicada – amb una mobilitat sostenible i social que ara no acaba d’existir- i, alhora, que ens poguem aprofitar d’un millor turisme i d’uns clients amb un cert, poder adquisitiu : els catalans del Nord, els occitans, els francesos (i també germànics, anglosaxons i d’altres europeus residents a Catalunya Nord). Això només serà possible si funcionen correctament les interconnexions Portbou/Cervera de la Marenda. Cal que tornin a arribar fins Portbou -a primera hora del matí- els trens nocturs de la SNCF procedents de París i de Estrasburg/Luxemburg, i que es crei un tren lleuger -de proximitat i mitja distància- entre Narbona i Girona amb connexions amb Barcelona. Aquests serien els tres punts bàsics per tal de poder iniciar la revitalització i la regeneració del comerç i l’economia bàsica de proximitat de la contrada de Mar d’Amunt, i de bona part de l’Alt Empordà. Al mateix temps això també implicaria unes millors relacions d’intercanvis económics isocials –una autèntica simbiosi- amb la zona del Roselló/Catalunya Nord i del litoral d’Occitània .



Ha arribat l’hora de posar-nos a treballar, adequadament, sempre ben coordinats amb els nostres veïns del Nord, tant amb els Ajuntaments i d’altres institucions de la la societat civil, sindicats, així com amb les associacions d’usuaris del tren convencional de Catalunya Nord i Occitània. Per tirar endavant aquest gran projecte cívic i social ens cal, és indispensable, planificar-ho molt bé i portar-ho a terme, en grans dosis de voluntat política, en el marc de l’eurodistricte i l’euroregió.