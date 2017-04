Dijous, 6.4.2017. 15:54 h

Comunicat de la Plataforma Defensem el Tren de l’Empordà

Des de la Plataforma Defensem el Tren de l’Empordà voldríem informar la ciutadania catalana que estem portant a terme una feina de coordinació permanent amb el President de l’Associació d’usuaris del tren Perpinyà-Portbou-Cervera, io d’altres associacions de la societat civil, en defensa del trensport públic ferroviari i la mobilitat sostenible, de la Catalunya Nord i Occitània , tractant sobre el tema, imprescindible, de la millora de les interconnexiosn Portbou-Cervera. Per altra banda volem fer una crida cívica per captar gent, usuaris del tren i d’altres persones interessades en el ferrocarril, perquè recolzin i donin suport a la nostra Plataforma cívica. Així mateix, considerem tal com ja s’ha fet a Llançà, que els altres ajuntaments implicats de l’Alt Empordà, s’haurien de presentar als respectius plens muncipals mocions en favor de la millora del tren convencional, de les estacions i de les interconnexions entre Portbou i Cervera de la Marenda.



A banda d’això, hi haurien tres qüestions que eens podrien ajudar molt a una millorar substancialment el servei del tren convencional entre Figueres/Portbou/Cervera de la Mafrenda.

1/. A imatge i semblança amb el que fa la SNCF en el tram entre Perpinya i Cercvera ( on paren tots els trens existents en totes les estacions) tots els trens existents actualment tant de la R11 com de la RG1 (també els MD que són 4 trens al dia) en el tram ente Portbou i Figueres, haurien de tenir aturada a totes les estacions, és a dir que aquests 4 MD’s també haurien d’aturar-se a les estacions de Colera i Vilajuïga .

2/ Caldria exigir més coordinació d’horaris i intermodalitat entre el tren convencional i les línies d’autobusos, això és particularment important a Llançà, on els horaris dels trens haurien d’estar cocordinats amb els horaris dels busos que van a Port de la Selva, Selva de Mar i Cadaqués, a Vilajuïga, en què l’estació a mitjà i llarg termini s’hauria de convertir un “hub feroviaria” per a la badia de Roses (Pau, Palau Roses i Castelló Empuriabrava) i proposant una millora de l’aparcament de la dita estació i finalment entre Portbou i Cervera hauria d’existir un bus de substitució d’enllaç entre les dues poblacions, perquè en cas de vagues dels “cheminots” de la SNCF no es perdessin les poques interconnexions que existeixen actualment.

3/. Començar a plantejar el problema del cost tan elevat del bitllet del tren , i proposar que es faci més promoció i publicitat dels diferents abonaments existents, és a dir, BONO10, MENSUAL I TRIMESTRAL, cal tenir present que actualment bitllet de tren menys costós és de 2 euros; és a dir , per exemple entre Vilajuïga i Figueres anar costa dos euros( és molt car), quan a altra banda,a la Catalunya Nord, el bitllet mínim més barat és d’un 1.20 euros.Es dona la paradoxa que si agafés un bitllet de tren a Portbou per anar a Cervera et costa 2 euros , però si agafes el mateix bitllet (Cervera-Portbou) et costa 1,20 euros, això és una aberració en majúscules. També s’hauria de començar a parlar ( a mig termini ) tot enmirallant-nos amb el nord, del TREN A 1 EURO per internet.



En qualsevol cas considerem que cal continuar treballant -amb força i amb molta voluntat política- per una millora general del tren convencional de la zona, intentant procurar fer la màxima difusió possible perquè la gent, els ciutadans utilitzin, cada dia més molt més el tren convencional, el mitjà de comunicacióel social, sostenible i territorial per eexcel•lència.



Per últim us voldríem recomanar que feu un cop d’ull a la pàgina web de facebook que ha elaborat el company de Perpinyà de l’Associació d’Usuaris del Tren Perpinyà-Cervera-Portbou Mathew Faye. .Està molt i molt bé. Us prego que en feu molta difusió.



És la següent : https://www.facebook.com/CerberePortbou/