Divendres, 7.4.2017. 22:20 h

La discriminació social del tren convencional







Ara i aquí, a Catalunya el `preu, massa elevat, del bitllet del tren convencional comença a ser un problema social greu.. Actualment a Catalunya el preu del transpotrt públic ferroviari convencional és massa car, en relació amb una situació -social i laboral- d’atur i precarietat laboral, en què, la gran majoria de salaris- tant en el sectro públic com en el privat- perden poder adquisitiu.



A casa nostra cal començar a plantejar -des dels partits polítics, les institucions i la societat civil- el problema del cost tan elevat del bitllet del tren convencional. Ens necessari que, des de les institucions, es faci més promoció i publicitat dels diferents abonaments existents en el trensport public ferroviari convencional. És a dir, cal més promoció del Bono10, l’abonament mensual i l’abonament trimestral. A més, caldria aturar en sec la discriminació que representa, en relació amb el TAV. Els tickets/bitlllets d’anada i tornada,en alta velocitat, tenen un descompte del 25%, per conmtra en el tren convencuional aquest descompte és zero.



És molt important tenir present que actualment el bitllet del tren senzil -el bitllet de menys cost per la distància mínima- és de 2 euros. És a dir, per exemple entre Vilajuïga i Figueres, el bitllet -només per anar. costa dos euros ( és terriblement car), quan a altra banda, a la Catalunya Nord, el bitllet mínim més barat és d’un 1.20 euros. Es dona la paradoxa que si agafés un bitllet de tren a Portbou per anar a Cervera -una distància de 1’5 quilomestres- et costa 2 euros; però si, per contra, agafes el mateix bitllet, per el mateix trajecte en sentit invers (Cervera-Portbou) et costa 1,20 euros. Això és una aberració com una casa de pagès. També s’hauria de començar a parlar i tractar (a mig termini ) tot enmirallant-nos amb els nostres veïns del nord- del TREN A 1 EURO per internet. A la Regió d’Occitània , en moltes línies , ja fa usn quants anys que exiteix aquest sistema de promoció efectiva del transport públic a través del tren convencional. Des de Cervera, és possible, per exemple, agafar un bitllet per internet fins a Montpeller –una distància semblant de la que hi ha entre Portbou i Barcelona a la línia R-11- per només un euro. Cal començar a plantejar aaquets sistema per tal de lluitar, de debò contra la contaminació i a favor de la mobilitat sostenible i social, lògicament, perquè això es pugui aplicar ens cal molta voluntat política.