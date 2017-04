Dimecres, 12.4.2017. 21:23 h

L’Alt Empordà, Portbou i la premsa internacional





Està molt bé que RENFE-SNCF i Empordà Turisme intentin promocionar la comarca de l’Alt Empordà, tot convidant un grup de sis membres de l’Associació de Premsa Estrangera; però, al meu entendre, aquesta assocació també hauria de saber que a Portbou (Alt Empordà) tenim un monument, anomenat: Memorial Passatges de Portbou, en homenatge a Walter Benjamin, construït per l’escultor jueu, de renom internacional, Dani Karavan; que va bastir una excel•lent obra històrica i d’impacte humanista totalment global. A més, Dani Karavan va ser guardonat amb el premi Naconal de Cultural 2016 per aquest Memorial Passatges de Portbou, en homenatge al magnífic filòsof jueu/alemany Walter Benjamin. Aquest monument representa la síntesi, molt reeixida, de la cultura Europea en estat pur; i es troba en una zona en què tot el paisatge natural (ferèstec) és únic a Europa. És a dir, estem parlant de zona de l’anomenada Mar d’Amunt/Albera Marítima i ho podríem ampliar a tota la zona transfronterera entre Port de la Selva i Argelers.



Per altra banda, Aquesta, anomenada, associació de la premsa estrangera també hauria de saber- se’ls hi hauria d fer saber- que en aquest zona tenim un tren convencional transfronterer Perpinyà-Cervera- Portbou-Figueres , molt discriminat -tant per la RENFE com per la SNCF- que podria esdevenir -si existís més voluntat política, un mitjà de transport de primera qualitat per tal de donar a coneixer -a tota Europa i el món- una zona meravellosa en patrimoni natrural i turisme cultural, i d’unes riqueses en turisme històric gairebé úniques a tot el vell continent.