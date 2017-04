Divendres, 21.4.2017. 22:41 h

El gran boicot polític contra els trens transfronterers





El pèssim servei ferroviari transfronterer entre Perpinyà i Barcelona, tant en el “gran tren”, el TAV-TGV (preus abusius) com en el tren convencional, a causa del desastre de les interconnexions Portbou-Cervera de la Marenda, representa un episodi molt kafkià. De tot això qui en surt beneficiat és el cotxe privat, però a un preu -social i humà- molt elevat, amb embussos, accidents de trànsit i molta insostenibilitat en els grans eixos de l’AP7 (autopista) i la N-II . Això És un problema polític de primer ordre per a tot Catalunya , però especialment per a l’Alt Empordà, una comarca molt estratpegica, però també molt mortificada per culpa de la desídia i lal manca de voluntat política de RENFE i de la SNCF; és a dir, de l’Estat espanyol i l’Estat francès.



La política ferroviària aplicada entre Perpinyà i Barcelona és vertement criticada per la Federació per als Espais Naturals i el Medi Ambient de Catalunya del Nord (FRENE 66). Aquesta entitat denuncia una «autèntica política de sabotatge dels enllaços ferroviaris transfronterers». Tot plegat és un boicot intolerable. D’aquesta manera, el TGV/TAV, des de Perpinyà fins a Bacrelona costa entre 77 i 89 euros, només d’anada; es pot aconseguir un bitllet més bé de preu, però s’ha de treure per internet amb molt de temps d’antelació. Per altra banda, el tren convencional encara es troba en pitjors condicions; al greu problema de les penoses interconnexions entre Portbou i Cervera de la Marenda, s’hi ha d’afegir una manca, històrica, de manteniment en el tram gironí de la línia R-11 i RG1 entre Portbou i Maçanet de la Selva; amb uns “punts negrers” que provoquen retards i augmenten la inseguretat del mitjà de transport; així com una situació força tercermundista de les estacions,especialment a l’Estació de Portbou,en què encara no s’han fet les obres de millora de les andanes per poder accedir amb dignitat als trens, cosa que provoca que la majoria de la població , molt envellida del poble de Portbou, quesi exclosa del transport públic ferroviari convencional.



Davant d’aquest situació tan intolerable no podem confiar gens en el que pugui manifestar el govern espanyol, Ministeri de Foment, però jo em demano. Què hi diu a tot plegat la UE ? És a dir a tota aquesta atzagaiada tan irracional que provoca un mal terrible a l’economia catalana, un augment de la incomunicació amb Europa i una pèrdua accelerada de la qualitat de vida dels ciutadans de les comarques nord-orientals de Catalunya .