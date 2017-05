Dilluns, 1.5.2017. 18:24 h

Diplomàcia espanyola : destructiva i antieuropea

antieuropea, Catalunya, cooperació, destructiva, Flandes, Mediterrània, reaccionari ( 7 vots ) carregant carregant



Comparteix



Tweet





URL curta

Etiquetes antieuropea, Catalunya, cooperació, destructiva, Flandes, Mediterrània, reaccionari







És una vergonya en majúscules que les pressions polítiques –destructives i antieuropees- de la diplomàcia de l’Estat espanyol envers el govern del Regne del Marroc hagin significat que la important missió comercial que els governs de Catalunya i Flandes havien de fer conjuntament al Marroc del 7 al 9 de maig -encapçalades per sengles presidents,Carles Puigdemont i Geert Bourgeois- hagi quedat cancel•lada.



Aquest era un important viatge de caire purament econòmic i comercial, en què hi havia implicades trenta empreses catalanes i flamenques. De fet, ja es pot parlar, d’una forma diàfana, que la miopia política i diplomàtica del nacionalisme castellano/espanyol ha provocat un “cop de destral mortal i irracional” a la cooperació econòmica i comercial i el progr`ès econòmic entre el nord i el sud de la Mediterrània. Aquesta ha estat una actitud bastida -per el govern reaccionari i centralista de Madrid- amb molta mala bava política. Però la cosa pot tenir conseqüències greus per al govern de Madrid; ja que la premsa de Bèlgica ha reaccionat molt negativament envers la diplomàcia i el govern de l’Estat espanyol. Per altra banda, l’eurodiputat flamenc Mark Demesmaeker ha valorat el fet amb paraules molt dures. L’eurodiputat flamenc ha acusat l’Estat espanyol (el seu executiu) de disposar d’una diplomàcia destructiva . A més també va manifestar : “ el govern de l’Estat espanyol és curt de mires i particularment estúpid” .



En síntesi, una vegada més es demostra que la política i la diplomàcia de l’Estat espanyol no té un rumb calr ; actua “a pals de cec” . De tota manera, el més greu de tot aquest episodi lamentable es que, massa vegades, les pressions espanyoles per anihilar la nostra estimada nació catalana esdeven profundament antieuropees.