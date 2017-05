Diumenge, 7.5.2017. 18:13 h

Els 10 punts fonamentals per millorar el tren de l’Empordà de la R11 i la RG1





És ben conegut per l'opinió públic i els diferents usuaris que el tren convencional, el tren de l’Empordà i, en general el tram gironí de la R11 i RG1 entre Massanet de la Selva i Cervera de la Marenda -molt especialment els ector entre Figueres i Cervera de la Marenda- necessita una millora, una modernització i una posada a punt, per tal de treure'n més rendiment i donar un servei més digne per a tot el conjunt del territori. Aquesta millora passaria per aquests següents 10 punts fonamentals .



1/. Manteniment de la via i reforç de la infraestructura en general: revisar i arranjar els punts negres de la xarxa de la línia R11, sobretot entre Portbou i Maçanet Maçanes, ( amb especial incidència en el punt negre del pont de Colera).



2/.Calen millores urgents a l’estació de Portbou. Elevació de les andanes i millorar els accessos.



3/. Interconnexions ferroviàries entre Portbou i Cervera de la Marenda. Més trens de la SNCF han/haurien d’arribar a Portbou i més trens de la RENFE han/haurien d’arribar a Cervera de la Marenda. Que es permeti els retorns dels trens amb viatgers. Cal abolir la normativa “estúpida” de 1864 (del segle XIX) que impedeix que els retorns dels trens puguin aceptar viatgers.



4/.Més intermodalitat i coordinació entre el tren convencional i el bus. Entre Llançà i el Port de la Selva, a Vilajuïga amb la badia de Roses i a Figueres amb Roses i Olot.



5/. Què en el trens entre Figueres i Cervera de la Marenda, el trens M.D. (mitja distància) també s’aturin a les estacions de Vilajuïga i Colera.



6/.Cal activar un bus alternatiu entre Portbou i Cervera i viceversa en cas de conflictes socials i/o problemes tècnics .Què mai es trenqui la interconnexió entre Portbou i Cervera de la Marenda.



7/. Coordinació amb els horaris entre RENFE i la SNCF i la conselleria de Territori i Sostenibilitat del govern català i la Regió d’Occitània.



8/. Més freqüència de trens.



9/. Actualment el bitllet del tren convencinal és massa car. .Cal incentivar, més i millor, els diferents abonaments (Bono 10, mensual i trimestral) i que els bitllets d’ananda i tornada tornia gaudir d’una reducció entre el 10% i el 25%). Començar a estudir a mig termini el sistema del “tren a 1 euro” per internet , tal com existeix a la Catalunya Nord i , en general a la regió d’Occitània.



10/ Molta més voluntat política favor del tren convencional, i d’unes línies, la R11 i el tram gironí de la RG1, molt estratègiques i transfrontereres, ja que en l’actualitat es troben força abandonades.



En síntesi, aquests serien els 10 punts mínims, ja que se’n podrien afegir alguns més i amopliar-ne d’altres. Així, per exemple, el punt 4 es podria ampliar en el sentit que hauria de ser possible -amb una relativa poca inversió- que l’estació de Vilajuïga esdevingués un “hub de la mobilitat sostenible” dels municipis de la Badia de Roses, és a dir de Garriguella, Perelada, Vilajüiga , Pau, Palau Saverdera , Pedret i Marçà, Roses i Castelló d’Empúries. De la mateixa manera, sobre el punt 10, els trens de la línia RG1 que arriben fins a Portbou, també haurien d’arribar fins a Cervera de la Marenda. Lògicament tot això passa -necessàriament- per més voluntat política envers el ferrocarril convencional de proximitat i -molt important- acceptar entendre clarament que la línia R11 i el tram gironí de la línia RG1 són dues infraestructures extremadament importants i estratègiques per a la mobilitat sostenible, el turisme i l’economia -en general- de les comarques gironines i, per extensió, per a tot Catalunya en el seu conjunt.