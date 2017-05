Diumenge, 21.5.2017. 17:21 h

La ideologia colonialista es vol carregar el turisme







La premsa internacional ja ha començat a fer-se ressó del caos de l’aeroport del Prat, per culpa de la manca de personal depenent de l’Administració de l’ Estat a Catalunya.



En concret, el diari conservador francès Le Figaró fa esment de les mancances de personal -i les consegüents cues- a l’aeroport que atreu més turistes europeus de tot l’Estat espanyol. Tot això, només té una explicació racional .Es volen carregar el turisme que ve a Catalunya, ja que si hi han col•lapses sistèmics al Prat, és possible que molts europeus vinguin a casa nostra a passar les seves vacances per via terrestre; és a dir, per carretera i tren (convencional o TAV) i veien com estan de malament - a causa de la manca d’inversions de l’Estat- les nostres infraestructrures viàries i ferroviàries, el que s’intenta, des de Madrid, és col•lapsar el nostre turisme i provocar problemes socials i d’embussos a Catalunya.



Cal no oblidar que el turisme és un sector estratègic de l’economia catalana , per la qual cosa, qui estan envolicats amb l’anomenada “operació catalunya” saben perfectament on fer mal a l’economia catalana. Per altar banda, hi ha quelcom molt estrany que no s’ha esmentat massa. Per què a Barajas no hi ha aquests problemes de cues malgirbades que succeeixen a l’aeropot del Prat ? No hi ha dubte que el govern espanyol, per tal de beneficiar sempre Madrid per damunt de Barcelona, ja ha ordenat posar més efectius a Barajas, però Barcelona és la capital de la colonia; és igual que hi hagi molt més turisme europeu.Amb l’excusa de la seguretat, a poc a poc bvan destrossant els sectors més competitius de la nostra economia . De tota manera, les institucions europees i la premsa internacional cada dia ens donen més la raó .No arriben a ent6endre les actuacions polítiques del govern de Madrid i censuren clarament que la ideologia colonialista castellano/espanyola és vulgui carregar el turisme que té coma destinació la nostra nació catalana.