Dijous, 25.5.2017. 20:38 h

NOTA DE PREMSA DE DEFENSEM EL TREN DE L’EMPORDÀ

Per un manteniment efectiu de la línia R11 i el tram gironí de la RG1, per una millora general de la qualitat del servei a l’usuari i d’una modernització del material mòbil





Des de la Plataforma Defensem el Tren de l’Emporda ens hem de felicitar-nos per la nota informativa de l’Ajuntament de Colera sobre el projecte de manteniment i reforç del pont del tren de Colera. Des de la nostra plataforma considerem que és positiu que en el pont de colera s’iniciï, a finals de maig, una obra en 4 fases d’una durada aproximada de 6 mesos, i que disposa d’un pressupost d’uns 2 milions d’euros. De fet, el que diu el comunicat de l’Ajuntament de Colera coincideix amb el punt primer –dels 10 punts fonamentals per millorar el tren de l’Empordà a la R11 i al tram gironí de la RG1-. En aquest punt de la nostra passada nota de premsa es feia esment del següent . “Manteniment de la via i reforç de la infraestructura en general ; revisar i arranjar els punts negres de la xarxa de la R11, sobrertot, entre Massanet/Massanes i Portbou/Cervera de la Marenda, amb especial incidència en el –punt negre- del Pont de Colera” . Des de la Plataforma Defensem el Tren de l’Empordà pensem que ara caldrà portar a terme un seguiment d’aquestes obres i que es compleixin els terminis d’execució d el’obra. Cal remarcar que la manca de manteniment a la infraestructura ferroviària convencional és un mal endèmic de la xarxa del tren convencional d’arreu de Catalunya. A més, tots sabem perfectament que –massa vegades- les promeses de millora de les infraestructures depenents de l’Estat “se les ha endut el vent” i no s’han complert de cap de les maneres. De tota manera, considerem que l’Ajuntament de Colera ha fet bé “ d’agafar el rave per les fulles” i entrevistar-se directament amb el responsable directe d’aquest manteniment, que no es altre que ADIF.



Al mateix temps que valorem bé l’actuació de manteniment que es farà a Colera cal seguir insistint en el compliment dels 10 punts fonamentals , amb especial insidència en la millora de les interconnexions Portbou-Cervera de la Marenda ( les quals aportarien, amb tota seguretat més usuaris i viatgers a la línia i, en conseqüència més beneficis per a la companyia), així com la coordinació d’horaris entre RENFE/SNCF i, també entre la Conselleria de sostenibilitat i transports de Catalunya i el seu homònim de la Regió d’Occitània. Tampoc cal no oblidar-se de la millora de les estacions (principalment l’estació de Portbou, en què encara hi ha pendent l’elevació de les andanes i dignificar els accessos), una política més efectiva en la intermodalitat entre el tren convencional i l’autobús ( i que els trens M.D. també tinguin una aturada comercial a Vilajuïga i Colera) i començar a plantejar solucions, de debò, a un aspecte essencial de la competitivitat i servei que ha de donar el tren convencional: un preu massa elevat del bitllet i la poca promoció dels diferents abonaments .



Per finalitzar, també voldríem fer esment de les queixes de diversos usuaris en relació amb el material mòbil -massa envellit- que proveeix la línia R11. A vegades això és causa de retards innecesaris que fan perdre credibilitat i compatitivitat al ferrocarril convencional; així com una millora de la política informativa per tal de mantenir , al mínut, informats els usuaris en cas d’incidències i retards. No hi ha dubte que la qualitat del servei passa, necessàriament, per la regularitat, la puntualitat de les circulacions i la seguretat en els trens, en una doble vessant 1/. Per mantenir informats els usuaris . 2/ Per fer front a actituds invíciques en casos puntuals de problemes en els trens.







Alt Empordà, 25 de maig de 2017