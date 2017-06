Dissabte, 3.6.2017. 23:38 h

Important acte cultural transfronterer a Portbou





El passat dissabte 3 de juny a les 7 del vespre, a la Sala Walter Benjamin de Portbou (Alt Empordà) va tenir lloc un important i, molt reeixit, acte cultural transfronterer sobre l’exili, relacionat amb la figura del filòsof jueu/alemany Walter Benjamin (mort i enterrat al muncipi de Portbou, en què s’erigeix un singular monument, Memorial Passatges de Walter Benjamin, construit per al conegut escultor i Premi Nacional de Cultura 2016 Dani Karavan) .



De fet, qualsevol exiliat s'assembla als llibres d’una gran biblioteca. De sant perdut enmig dels milions de llibres deixats en aquell lloc d'un destí cec. Aquest excepcional acte cultural transfronterer ha començat a les 7 de la tarda; i s’ha desenvolupat durant més d’una hora i ¾ amb una lectura de poemes en diferents llengües : català, castellà, francès i alemany. En l’acte, s’ha comentat i s’ha posat de manifest que Walter Benjamin és un veritable mite del segle XX. Aquest ha estat un acte senzill, però molt impactant, amb la col•laboració de l’Ajuntament de Portbou, l’Assocació Passatge de Cultura Contemporània Walter Benjamin de Portbou i l’Associació de Banyuls de la Marenda “Associació Walter Benjamin Sans Frontières”. Ara i aquí ens cal més col•laboració tarnsfronterera: un eurodistricte i uan euroregió molt més cultural i amb més voluntat política per tirar endavant projectes engrescadors.També caldria explorar la possibilitat d’un tren transfronterer anomenat Walter Benjamin, entre Perpinyà, Cervera, Portbou i Figueres.



No hi ha dubte que aquest ha estat un acte molt senzill però carregat d’emotivitat i de força en grans referències a recuperar la memòria històrica a través de la figura de Walter Benjamin Es podria dir que aquest acte tranfronterer ha estat cultura europea en estat pur.