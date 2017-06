Dilluns, 5.6.2017. 18:39 h

Jeremy Corbyn, la coherència, Catalunya i Europa

Catalunya, coherència, contradiccions, Corbyn, Europa, UE ( 4 vots ) carregant carregant



Comparteix



Tweet





URL curta

Etiquetes Catalunya, coherència, contradiccions, Corbyn, Europa, UE







Les qüestions ideològiques, massa vegades, es fan molt complicades, i en conseqüència, les paradoxes polítiques es poden presentar en qualsevol moment. Ara resulta que en aquesta tumultuosa i contradictòria Europa el líder/dirigent polític europeu d'esquerres més lúcid, honest i coherent seria el londinenc, i actual líder del laborisme britànic, Jeremy Corvyn; però, és clar, resulta que Mister Corbyn es posiciona clarament a favor del BREXIT.



De fet, l’esquerra, o millor dir, el centre-esquerra oficial ( els que formen part de la Internacional Socialista) actualment a la UE es troba en un estat força lamentable. El cas de l’Estat francès és demolidor, ja que el “robust” en altres époques Partit Socialista francès -el gran partit del magne “monarca republicà” que va governar el “superlatiu” Estat francès durant 14 anys, François Mitterand- disposa a les enquestes, per a les eleccions legislatives de l’11 i 18 de juny, d’entre un 6% i un 9% . És a dir el PSF està tenint una evolució política semblant al PASOK grec; per altra banda a Itàlia, l’Estat espanyol i als països de l’Est, els partits socialistes/ socialdemòcrtes clàssics també estan força malament. No hi ha dubte que l’únic líder/dirigent polític europeu actual que podria fer una mica d'ombra a Mister Corbyn per líderar l’esquerra estàndar europea -amb una certa dignitat i credibilitat- seria el catalanòfil alemany Martin Schoulz.



Tot aquest rebombori polític europeu, per a Catalunya també és un bon “maldecap” El problema -per als catalans- és que a banda d'haver de ser europeus i europeistes - per raons històriques, economiques, polítiques i ideològiques- també ens fa falta una nova Europa de debò. De fet, per exemple, si els dos més importants fundadors i precursors de la unitat d’Europa -Jean Monnet i Robert Schuman- (que no éren precisament d’extrema esquerra) tornessin a viure quedarien molt decebuts (políticament i socialment) de la UE actual i especialment d’un “monstre antisocial” i molt poc democràtic anomenat Comissió Europea.. No hi ha dubte que una altra Europa és possible. Una altra Europa tan necessària com l'aire que respirem i Catalunya ha de ser-hi de totes totes. Another Europe is possible. Another Europe must be possible.