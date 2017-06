Divendres, 9.6.2017. 18:56 h

Quin Empordà volem d'aqui 20 anys ?





A l’entorn de la xerrada/debat del passat 8 de juny de 2017 al Centre cultural els Caputxins de Figueres, organitzat per l’associació ecologista i mediambientalista IAEDEN, amb motiu de la commemoració del 15è aniversari del grup Salvem l’Empordà voldria fer les següents reflexions.



Aquest ha estat un debat molt interessant i molt ben organitzat, amb la intervenció de diferents representants de sectors econòmics i socials de la complexa comarca e l’Alt Empordà. De fet l'Alt Empordà és la comarca complicada perquè, entre altres aspectes, és la comarca de Catalunya amb més municipis, un total de 68. També és una comarca amb una població molt disseminada i desequilibrada, amb una capital –la ciutat de Figueres- amb molts problemes socials, amb una zona costanera molt depenent del monocultiu turístic, amb excepcions, i una interior -un rere país- que ha esdevingut també una zona de segones residències amb una agricultura cada cop menys important; però amb sectors com la vinya i el vi, cada dia més importants i de qualitat. I molt eficient com a sector econòmic amb profunda transformació.



L'Alt Empordà ha de saber aconseguir el seu millor model econòmic i social -combinació de diversos sectors; turisme, agricultura, serveis i poca indústria. El territori és bàsic en aquesta comarca, per aquesta raó la mobilitat sostenible i el tren convencional adquireix una importància cabdal. Per altra banda l’Empordà (l’Alt Empordà) és un territori molt geoestrategic molt destacable : la geografia i la història ha jugat i juga un paper molt preeminent. Aquest és un territori transfronterer que considero que ha d’aprofitar -més i millor- diverses estructures administratives ( encara amb poques competències i poc poder) com l’Eurodistricte i l’Euuroregio. De tota manera, l’Alt Empordà s’hauria d’aprofitar molt més d’aquestes institucions per tal de poder diversificar la seva activitat econòmica. L'Alt Empordà té moltes oportunitats i possibilitats, però a condició d’esdevtenir una economia i una població més cohesionada, des dels diferents sectors econòmics i socials. I en aquest punt és on també la mobilitat sostenible ha de jugar un paper molt considerable. Per tot això, per a l Alt Empordà el tren, i – sobretot- el tren convencional ha de jugar un paper essencial. A l’Alt Empordà hi ha una manca de llocs de treball estables i, alhora, de llocs de treball qualificats. D’aquesta manera el coneixement idiomes és essencial per a la comarca de L Alt Empordà. Seria el primer pas per millorar amb -més eficiencia i amb mérs justícia social- aquest model econòmic i social de baix nivell.



Per finalitzar, una última reflexió de com volem que sigui l'Alt Empordà d’aquí a 20 anys en relació amb la qüestió bàsica del coneixement de llengües com a primer pas per aconseguir un turisme de i una econòmica De més qualitat i en conseqüència millors i més estables llocs de treball. A l 'Alt Empordà -més que a cap altra lloc de Catalunya- es necessari que el 100% dd la població sàpiga perfectament català i castellà. A més, l’especialitat -en relació amb la resta territoris de Catalunya- és que la tercera llengua en importància no és l’anglès sinó que és el francès. Lògicament l’anglès també es molt important. Altres llengües indispensables a l’Alt Empordà serien l'alemany i el rus per la qüestió del Museu Dalí. Lògicament també existeixen moltes altres llengües, totes elles molt respectables. Cal tenir en compte que a l’ Alt Empordà hi ha un dels índexs més importants d Immigració no comunitària i es parlen gairebé 80 llengües d arreu del món.