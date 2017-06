Dimecres, 14.6.2017. 21:39 h

Portbou necessita una Comissaria dels Mossos d’Esquadra





Per la seva situació geoestratègica excepcional i perquè, darrerament, s’han incrementat els actes incívics, Portbou necessita presència policial permanent. Això implica transformar l’actual oficina de denúcies dels Mossos d’Esquadra, situada als baixos de l’Ajuntament, en una petita comissaria. Portbou és una entrada més de Catalunya. Per altra banda, Portbou disposa d’una estació internacional del ferrocarril –amb viatgers que no poden continuar cap a l’Estat francès per culpa de les desastroses interconnexions ferroviàries entre Portbou i Cervera de la Marenda- a més, molt sovint, hi han mercaderies perilloses en aquesta estació. També tenim un port esportu important i, cada vegada, el pas de vehicles per la N-260 -d’entrada i de sortida cap a l’Estat francès- es veu incrementat. En aquest sentit, quan hi ha problemes a la zona transfronterera de La Jonquera, tant a l’autopista AP7 i a l’N-II, la carretera de Portbou, la N-260, es conventeix en la via alternatuva i esdevé un caos molt perillós, sobretot dintre del nucli urbà.



Portbou necessita una comissaria dels Mossos d’Esquadra de forma permanent. La situació actual no pot continuar. El poble de Portbou no pot assumir una policia muncipal i la presència dels Mossos d’Esquadra -en la l’actual oficina de denuncies- és actualment massa reduïda, ja que ha de ser compartida amb els quatre altres pobles de La Mar d’Amunt. Necessitem aquesta comissaria dels Mossos -les 24 hores, els 7 dies de la setmana- per millorar la seguretat de Portbou, però també per la millora de la seguretat del territori de L 'Alt Empordà i de tot Catalunya en general. És una qüestió de sentit comú. Portbou disposa d’una situació geogràfica complicada. Ens cal, urgentment, reforçar la seguretat del poble i de la contrada nord-oriental transfromterera de l’Alt Empordà. És necessari, és bàsic incrementar la seguretat amb més presència policial. És un problema polític de primer ordre. I la solució és quelcom de voluntat política