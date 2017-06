Divendres, 16.6.2017. 22:17 h

Ens volen col•lapsar el país









Ara i aquí a Catalunya necessitem molts més Mossos D'Esquadra. De fet, la convocatòria de 500 places encara es queda curta. El que és intolerable és que que el govern espanyol posi bastons a les rodes –per raons econòmiques, que de fet són polítiques- tot argumentant que només es poden crear 50 places. A més, és inexplicable que el govern de Madrid pretengui “posar cullerada” en una qüestió que no té competències. El que passa és que actualment l’administració espanyola ja no respecta absolutament res de res.



No hi ha dubte que en aquests moments caldria doblar les plantilles, no només de la Policia de Catalunya, sinó també dels bombers, dels mestres, dels metges i dels funcionaris de justícia; si no volem quue el país català vagi cap al col•lapse més absolut. A vegades em pregunto si, de fet, en comptes d’aplicar l’article 155 de CE (molt complicat a efectes pràctics) el que realment està intentant l’executiu espanyol és col•lapsar els serveis públics de Catalunya i bloquejar les vies i mitjans de comunicació; és a dir, els aeroports, els trens, les carreteres i els ports. El que va succeïr fa unes setmana a l’Aeroport del Prat es molt significatiu. En qualsevol cas, és imprescindible tirar endavant la convocatòria de les 500 places de Mossos, altrament tindrem un país de molt baix nivell (amb poca qualitat de vida). A més, ara i aquí, ens calen més comissaries en el conjunt del territori.



En síntesi, necessitem més Policia de Catalunya arreu dels nostres pobles, viles i ciutats. Ens cal un millor desplegament dels efectius i cal tenir molt en compte les zones, que potser no són les de més població de Catalunya, però que són territoria molt geoestratègics. En aquest cas ens trobem, per exemple, amb la comarca de L'Alt Empordà, un territori que és la entrada terrestre a Catalunya -per carretera i ferrocarril- en què cada any entren la gran majoria de turistes europeus que visiten el nostre país. Per altra banda, l’Alt Empordà és un territori molt disseminat i molt complicat, amb gran quantitat de municipis mitjans i petits i dos fronteres oficials i tres entrades i sortides més –extraoficials- cap a Europa. En aquest sentit, en un territori tan sensible i -per tal d’evitar ensurts i col•lapses arreu del país- cal esmentar que, per racionalitat geogràfica i política, a Portbou faria falta una comissaria dels Mossos amb tots els ets i uts. En síntesi. Necessitem molts més Mossos d'Esquadra arreu del país, però,sobretot, a les zones transfrontereres, com per exemple a Portbou i a La Jonquera.