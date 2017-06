Diumenge, 18.6.2017. 12:47 h

Calor criminal = canvi climàtic + cinisme









La calor que patim actualment, producte del canvi climàtic, és classista,crimnal i nefasta per a les classes mitjanes i els pobres de solemnitat. . A més, ho podreix tot; fins i tot, la convivència. Aquesta calor insuportable que estem patint abans d'hora -d'ençà de fa 2 setmanes, quan encara som a la primavera- és el/un canvi climàtic com una casa de pagès. I tot plegat provocat, sobretot, per l'economia del cotxe privat i el petroli. En aquesta estiu de 2017, molt em temo que tindrem problemes socials i mèdics greus per culpa d’aquesta calor extrema provocada per un model econòmic i polític completament desbocat .La gent gran, els jubilats pobres,podrien morir en silenci a casa seva i una part dels treballadors -amb feines a l’exterior- estaran/estan exposats a uns riscos per a la seva salut molt significatius.



Actualment, no fer servir el transport públic és prendre una posició política irracional a favor del canvi climatic, i de totes les seves desatroses conseqüències per a la gran majoria de la població. És urgent millorar el transport públic i rebaixar el preu del bitllet del tren convencional. El canvi climàtic és conseqüència del model del capitalisme salvatge i neconservador. Qui no entengui això és que és molt curt, està molt manipulat o és un cínic que amaga d’uns terribles interessos econòmics en el sector del cotxe i el petroli. Per altra banda, el fet que un mes de juny s’arribin a aquestes temperatures extremes - que tinguem a molts llocs del país 29 garus a temperatura a les 10 d el matí- posa de manifest que el sistena econòmic, polític i civilitzatori ha arribat al seu límit. Alguns encara no ho volen entendre perquè són cínics, panxacontents o, el pitjor de tot, uns pacasoltes globals; però les evidències són clares; les escorçes dels arbres centenaris se sequen com mai s’havia vist fins ara i les malaties respiratòries augmenten d’una forma important.



En síntensí, en aquest juny de 2017, tan mogut i tumultuós que tenim a ca nostra, estem patim una veritable alarma mediambiental. A Europa hem entrat en un veritable macro S.O.S. climàtic de conseqüències inprevisibles. No podem seguir amb aquest model egocentrista de retre vassallatge al vehicle privat i a la seva “salvatge” publicitat televisiva. Ara és el moment de donaer màxima prioritat al transport públic i , sobretot, al tren convencional. El cotxe privat ha de passar a ser el passat, el qual ha provocat moltes desgràcies, però si l’aturem encara estem a tenps de guanyar una mica de qualitat de vida. No hi ha dubte que aquest model econòmic i polític que ha provocat aquests estralls en forma de canvi climàtic és un crim contra la humanitat que provoca desigualtats socials greus , infelicitat i desordres globals de tota mena.