Dimarts, 20.6.2017. 15:07 h

La inhabilitació general de Catalunya

Amb la comcentració del passat 11 de juny a Montjuïc es va posar la directa cap a l’objectiu del referèndum 1-0. En aquests moments ho tenim molt dur i molt mortificador i haurem de seguir lluitar amb força contra els qui ens volen anihilar a la mínima expressió, però el camí ja està marcat. El passat 11 de juny -malgrat una calor criminal i mortificadora com mai vista- ens vàrem tornar a congregar a Barcelona per donar suport, per damunt de tot, a la democràcia, Ara és l’hora: objectiu 1-0. Ara és l’hora, des dels pobles, viles i ciutats de casa nostra, des de tots els racons geogràfics de la nostra estimada nació catalana. Ara és l’hora d’articular una campanya pedagògica de debò: al carrer, als mitjans d e comunicació, a les xarxes socials, i també (molt important) a la premsa internacional.



Ara ja tenim data i pregunta clara. Ens toca estar a l’alçada d’aquest moment històric impressionant. El govern espanyol ens ho posarà molt difícil, però ells saben que també tenen moltes limitacions i han comés molts errors. Tota la superestructura nacionalista espanyola està preparada per una mena “d’inhabilitació general de Catalunya”, però aquesta no deixa de ser uan estratègia molt antiga : l’estratègia de la por. Ara bé, des d’Europa ja s’està dient, per activa i per passiva, que aquesta via és eixorca i no porta enlloc. De fet, d’una forma, gairebé esquizofrànica, la fiscalia ja ha denunciat la data i la pregunta, però com molt bé va dir el President d’Òmnium el matí del xardorós 11 de juny. no existeixen prou presons per engarjolar-nos a tots.A més, que el govern espanyol i els partits unionistes i assimilacionistes vagin molt en compte perquè el Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg ha condemnat, recentment, l’Estat espanyol per haver impedit que l’expresident del Parlament Basc, Juan Maria Atutxa es pogués sdefensar en una vista abans de ser inhabilitat, d’una forma molt arbitrària, pel Tribunal Suprem espanyol el 2003. La justícioa espanyola ja fa temps que ha perdut tota la credibilitat , ja va començar amb la LOAPA als anys vuitanta del segle passat, però el més escandalós va ser que la Sentència de l’Estatut del 2010 del Tribunal Constitucional espanyol va ser una resolució completament prevaricadora. Ara depèn tot de nosaltres. Ara és la nostRA gran oportunitat; ens caldrà fer un esforç suplementari i mantenir el nostra tarannà pacífic i democràtic .Ara, tal com va dir molt bé en Guardiola : l’única resposta possible és votar.