Diumenge, 25.6.2017. 10:40 h

Concentració reivindicativa a Portbou el 08/07/2017







El proper 8 de juliol d’enguany pot esdevenir una data històrica molt important per a Portbou/Cervera de la Marenda i per tota la zona transfronterera de l’Alt Empordà – en general del conjunt de les comarques gironines- i de la Catalunya Nord. Serà el dia de la Recuperació del tren de nit París Portbou .



Des de la Plataforma Defensem el Tren de l’Emporda ens hem de felicitar per haver contribuit a aconseguir –juntament amb l’Associació d’usuaris del tren Perpinyà/Cervera-Portbou- aquesta “petita/gran” victòria. Es guanya una connexió ferroviària més , sembla `poca cosa, però cal reivindicar-ho amb molta dignitat.Sense cap mena de dubtes cal continuar la lluita per a una millora general del tren transfronterer Perpinyà-Cervera de la Marenda-Figueres-Girona . Des de la Plataforma Defensem el Tren de l’Empordà voldriem aprofitar l’avinentesa per fer una crida a tota la gent , els ciutadans del territori, als ajuntaments i les institucions politiques en general (Consells Comarcals, Diputació i Generalitat) així com a les associacions mediambientalistes de la societat civil empordanesa i gironina, associacions en defensa de la mobilitat sostenible, i també als actors socials (sindicats, associacions empresarials i associacions de comerciants del territori) perquè recolzin aquest acte reivindicatió tan cabdal i, alhora, donin un suport sincer (de debò) al tren convencioonal en general ( a les línies R11 i RG1) axí com al projecte del tren convencional transfrontererer de l’eurodistricte.



Des de la Plataforma Defensem el Tren de l’Empordà considerem que aquest aplec , aquesta congregació transfromterera -en connotacions molt important i molt possitives per l’eurodistricte i l’euroregió- ha/hauria de ser massiva per tal de seguir reivindicant una millora general del tren convencional. Encara són moltes les assignatures pendents del nostre convencional –el nostre tren social i territorial del dia a dia- . Encara són totalment vigents els nostres 10 punts fonamentals reivindicatius per a una millora de debò del nostre tren convencional tarnsfronterer que ha de contribuir a millorar, transfromar i reviscolar el nsotre model econòmic i turistic .



En síntesi, La Plataforma Defensem el tren de Empordà, juntament amb els nostres companys del Nord, l’Associació d’Usuaris del Trenm Perpinyà Cervera/Portbou i les potents, diàfanes i serioses associaons a favor de la mobilitat sostenible de debò , la PTP (Associació per a la Promoció del Transport Public) al sud i la FNAULT al nord, desitgem que aquest jornada reibvindicativa del proper 8 de juliol sigui un gran èxit social i contribueixi a què els dirigents polítics (del nord i del Sud ) amb el suport de les respectives societats civils facin un pas endavant i, amb molta voluntat política, adquireixin uns veritables compromisos en favor del tren convencioanl tarnsfronterer.



TOTHOM A L’ESTACIÓ DE PORTBOU EL PROPER 8 DE JULIOL DE 2017 A LES 10:30 DEL MATÍ .