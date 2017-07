Dimarts, 4.7.2017. 21:34 h

El tren social transfronterer i l’eurodistricte

Amb aquesta article voldria dirigir-me al conjunt de la població de Catalunya i –molt especialment- a la gent de l’Alt Empordà perquè el proper 8 de juliol de 2017 a 2/4 d’onze del matí es concentrin a l’andana francesa de l’estació de Portbou per tal de celebrar la recuperació del tren de nit París-Portbou i, alhora, per donar suport a l’acte reivindicatiu/concentració a favor d’una millora integral del tren convencional, social i transfronterer de l’eurodistricte i l’euroregió.



Aquesta jornada reivindicativa del proper 8 d ejuliol a l’estació de Portbou, de fet, és el reconeixement a la feina dura i de qualitat de l’Associació d’Usuaris de Tren de Perpinya-Cervera-Portbou -i d’altres grups de la societat civil a favor del tren convencional- en haver recuperat un tren –El tren de nit París-Portbou- que havia estat suprimit el pasat desembre.De tota manera, aquesta jornada cívica a favor d’una mobilitat sostenible a l’eurodistricte i l’euroregió ha d’implicar una gran mobilització, en forma de concentració per tal de reivindicar -juntament amb els companys del Nord- unes millores fonamentals de les línies R-11 i RG1. El 8 de juliol a Portbou hem d’exigir un autèntic tren de l’eurodistricte del dia a dia, complementari del TAV, que esdevingui l’espina dorsal dels desplaçaments de viatgers a escala de l’euroregió. Per altra banda, en aquest lluita cívica per consolidar un tren convencional transfronterer -social i digne- ens hauríem d’emmirallar en el model bàsic de tren transfronterer de proximitat entre Hendaya i Donostia. Cal tenir molt present que el “producte” Eusko tren (dintre de l’eurodistricte basc) ofereix un servei entre Hendaya – Donsotia en 35 minuts els 7 dies de la setmana, amb una tarifa de 4’9 eruos (anada i tornada) . Per què no es podria articular, un tren semblant entre Perpinyà-Cervera-Portbou.-Figueres (en parardes a totes les estacions) ? De fet, això ens demostra que a Catalunya i -molt especialment a la Regió de Girona- el binomi tren convencional/ mobilitat sostenible i el concepte polític d’euodistricte (no només en l’àmbit ferroviari) encara està molt verd, molt desaprofitat i menysvalorat. Ens manca molt de rodatge i ingents quantitats de voluntat política. Per aquesta raó es fa molt necessari que el màxim nombre de gent ens apleguem a l’estació de Portbou el proper 10 de juliol a les 10:30 de matí per tal de reivindicar una qüestió –social i territorial- que ens ha de permetre avançar cap a un model econòmic i vital molt més just, eficient i modernitzador.