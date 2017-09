Dimarts, 5.9.2017. 21:05 h

Autoritarisme salvatge contra la democràcia

En la compareixença del President Puigdemont i el Vicepresident Junqueras s’ha posat de manifest ben clarament que el govern i l’Estat espanyol no saben ni voler saber que és una democràcia, ja que celebrar un referèndum no és in delicte. La democràcia no és il-legal. A partir d’ara cal activar-se i mobilitzar-se d’una forma ben coordinada i escrupolosament cívica.



Es fa més necessari que mai assistir a la manifestació de l'Onze de Setembre. Cal començar a posar als balcons i finestres l’estelada i la bandera europea. És impescindible elaborar escrits, articles i cartes de protesta a le xarxes socials, La premsa catalana i la premsa international.



ARA TOCA MULLAR-SE A FAVOR DE CATALUNYA I LA DEMOCRÀCIA. Ara és l'hora de mobilitzar-se civicament. Ara és l'hora de fer una crida a Europa i a tots els democrates del món, per tal de demanar empara i

ajuda contra l’autoritarisme salvatge i el neofranquisme politic i judicial del govern i la superestructura de l'Estat Espanyol.