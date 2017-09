Divendres, 15.9.2017. 16:14 h

Catalunya, Europa, l'humanisme i la democràcia

Catalunya, Europa, humanisme, sobirania, valors ( 2 vots ) carregant carregant



Comparteix



Tweet





URL curta

Etiquetes Catalunya, Europa, humanisme, sobirania, valors

Sembla que la posició de La UE -en relació amb Catalunya- està començant a girar, a canviar, ni que sigui una mica.



En qualsevol cas cal defensar, d’entrada, poder exercir el dret al vot i la opció del SÍ com una proposta per una Catalunya més justa, més lliure i més eficient, dintre d'una UE que ha d'evolucionar cap a l'Europa dels ciutadans i del pobles. Una Europa que deixi d'estar segrestada per uns estats caducs amb reminiscències imperials. Catalunya, dintre d'una Europa de valors humanistes i socials, que superi el dogmatisme econòmic de l' Europa dels mercaders. Una Europa que posi l'accent en ens valors radicalment democràtics dels fundadors i precursors de la unificació europea (unitat dintre de la diversitat que ha ‘evolucionar cap a una autèntica Europa federal i social) .



En aquest sentit cal recordar que dos importants pares fundadors de la unificació Europea (la Comunitat Econòmica Europea i el Consell d'Europa) com són Jean Monnet i Robert Schumman, sempre havien defensat una Europa dels ciutadans per damunt d'una Europa – reduccionista i encotillada- dels estats centralistes , a voltes molt agressius i antieuropeus .