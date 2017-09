Dimecres, 20.9.2017. 08:58 h

Cal una repolitització cívica i activa

Catalunya, democràcia, Europa, repolitització ( 2 vots ) carregant carregant



Comparteix



Tweet





URL curta

Etiquetes Catalunya, democràcia, Europa, repolitització







Darrerament es torna a comentar en els cenacles del poder de l’altiplà madrileny que cal aplicar l’article 155 de CE. De fet, ja l’estan aplicant de facto. A més, ja vivim en una atmòsfera d’un autèntic estat de setge; però que vagin en compte, ja que darrerament cada vegada més governs, parlaments i mitjans de premsa internacionals, entre ells dos importants mitjans emblemàtics europeus –els prestiogiosos rotatius Le Monde i Der Spiegel- són molt crítics amb el dogmatisme i l’autoritarisme antidemocràtic del govern Espanyol .



Una important majoria de mitjans de comunicació europeus en llengues molt diverses –mitjans petits i grans- no entenen gairebé res del que està passant amb la reacció furibunda i irracional del govern espanyol contra Catalunya. Des del segrest (la retenció) per part de l’empresa semiestatal “Correos”, de la revista d’Òmnium i la publicació de Poble Lliure La Veu, passant per “l’entrada”, sense ordre judicial, de la Guàrdia Civil a l’empresa de missatgeria Unipost de Terrassa, fins els arbitraris escorcolls a unes quantes impremtes d’arreu de la geografia catalana, tot això fa difícil creure que, a hores d’ara, l’Estat espanyol es pugui considerar com un estat de dret amb tots els ets i uts. Tinc amics Occitans, francesos, escocesos, anglesos, alemanys, flamencs i d’altres nacionalitats que quan els explico tot això queden horroritzats i resten esmaperduts davant d’aquestes acttuacions tan arbitràries i impròpies d’Estat que forma part, d’ençà de 1986, de la UE.



No hi ha dubte que cal seguir insistim que la mobilització ha de continuar, més que mai, essent cívica i permanent. També és molt important -en aquests moments- animar i impulsar una molt més intensa repolitització -cívica i activa- del màxim nombre possible de catalans (estimular que adquireixin més consciència social i nacional) i, alhora, fer saber -més i millor- a Europa i al món sencer que el model/règim espanyol del 1977/1978 està completament exhaurit, és poc democràtic i “podrit” de corrupció i nepotisme pels quatre costats .