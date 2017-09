Dimarts, 26.9.2017. 20:01 h

Una crida a Europa i als democràtes d’arreu del món

Catalunya, democràcia, Europa

Segons la legislació internacional, -que ha signat i ratifica l’Estat espanyol- celebrar un referèndum no és cap delicte. La democràcia no és il-legal. En aquest sentit, jo voldria fer una crida a Europa, al mitjans de comunicació lliures i a tots els democrates d’Europa i el món, per tal que pressionin el govern espanyol per permetre que els catalans puguem votar amb normalitat el proper 1 d’octubre.



Ha arribat l’hora que les institucions europées començin a ser molt més coherents amb els principis fundacionals de la Unió Europea, és a dir, que s’apliquin els valors autènticament democràtics dels pares d’Europa, com per exemple Robert Schumann i Jean Monnet, els quals defensaven l’Europa dels ciutadans -per damunt de l’Europa dels estats i dels mercaders.Ara és urgent que l’Europa civilitzada ( els politics i la societat civil) puguin aturar a temps el nacionalisme castellano/erspanyol d’extrema dreta (polític i judicial) del govern de l'Estat Espanyol i del seu maldestre entorn mediàtic, com a defensors d’unes, molt minoritàries, élits extractives que no digereixen gens bé la democràcia de debò