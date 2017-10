Dimarts, 3.10.2017. 11:54 h

Portbou, Catalunya i la barbàrie colonial





Com a portbouenc,català, europeu i, per damunt de tot, demòcrata estic orgullòs del meu poble de Portbou (Alt Empordà) i de tot el poble català en general



En la jornada del passat referèndum del 1-O Portbou va saber mantenir un civisme exemple –respectant totes les ideologies i tots els tarannars- la qual cosa va preservar l’unitat civil i la cohesió social. Portbou, un poble amb una sociologia política complicada, va reaccionar molt correctament en un dia que es preveia molt dur i difícil. Vàrem votar amb tota normalitat malgrat els problemes, els entrebancs informàtics dels boicotejadors.i hakers professionals, al servei dels colonitzadors espanyols, així com de les possibles agressions antidemocràtiqus brutals -per part de forces repressives del govern de l’Estat espanyol, erncapçalat per Don « Mariano Erdoga » que, malauradament, es van produir a molts punts de la geografia catalana.



Portbou ha de continuar per aquest via -exquisidament democràtica- a favor del civisme, la democràcia europea de debò, l’unitat civil i el sentit comú. Fins hi tot, el passat 1-O ,a Portbou, vàrem rebre la solidaritat -cívica i democratica- de gent i càrrecs electes de la Catalunya Nord (la tinent d’alcalde de l’ajuntament de Bompàs) i de la Regió d’Occitània (la vicepresidenta 3ª Agnés Langevine) , així com de diversos estadants i residents de diferents nacionalitats europees, els qual va quedar esmaperduts de les polítiques agressives del govern espanyol i consideraven i consideren que el govern de Rajoy és autèticament feixista i que caldria aplicar-li l’article 7 del Tractat Europeu. No hi ha dubte que si en aquests moments Walter Benjamin fos viu, com a intel•lectual integral i humanista destacable, estaria molt d’acord amb de la gent de Portbou, i consideraria que el que van « fer » el dia 1 d’octubre les forçes d’ocupació colonial espanyola a casa nostra va ser una autèntica barbàrie.