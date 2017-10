Dissabte, 7.10.2017. 15:17 h

El rei i els drets fonamentals

En el darrer discurs del cap de l’Estat espanyol Felip VI, aquerst va patir una autèntica metamorfosi regressiva i va esdevir, es va convertir en Felip V. Davant d’aquesta obssessió autoritària (de tota la familia borbònica) contra Catalunya voldria demanar voldria fer una crida cívica i racional a les monarquies democràtiques sensibles i racionals d’Europa.



En aquest sentit seria molt positiu, molt constructiu per Europa que el Regne Unit, al Rei del belgues, el Regne dels Països baixos , el Regne de Dinamarca, El Regne de Suècia i el Regne de Noruega enviessin cartes de protesta i exercisin una pressió cívica contundent envers la insensible, arrogant i indigne monarquia espanyola -de fet, ara el rei Felip V o VI ja només és el rei dels castellans- per tal que no discrimini més els catalans i deixi de violar els nostres drets fonamentals