Dilluns, 9.10.2017. 23:47 h

El setge de Girona









Desprès del terrible “setge” de Girona i rodalia –del passat 1 d’octubre- per part de les forces d’ordre públic (d’ocupació) comandades des de Madrid, i la resposta cívica, pacífica i pulcrament democràtica de la població gironina em sento més orgullós que mai d’haver nascut, un 27 de juny de 1962, en aquesta meravellosa, digna, evolucionada, europea i encisadora urbs anomenada també la “Florència catalana” o la “petita Montpeller”.



Desprès d’una jornada de vots i cops de bastó contundents, gairebé tota premsa internacional del món civilitzat -sobretot els rotatius francòfons, germànics i anglosaxons- ha descrit a la perfecció la “constitucional” operació repressiva del passat 1-0 com una intervenció que només es pot defenir com a brutalitat policial amb tots els ets i uts. Passi el que passi a partir d’ara , hi hagi o no –properament- una DUI, el 1-O passarà a la història com la data definitiva en què Espanya (el nacionalisme imperial castellano/espanyol) va perdre Catalunya, molt més sentimentalment que no pas economicament i políticament. Cal tenir molt present que fa aproximadament cent anys l’intel•lectual espanyol d’origen basc Miguel de Unamuna ja va advertir el govern espanyol de l’época amb la coneguda frase : “vais a perder a Cataluña”.



Tornant a l’esclat, molt desproporcionat, de violència d’estat sobre la població gironina i catalana en general el que resulta veritablement indigne és que ni el monarca -el cap de l’estat- ni el President del govern s’hagin disculpat de l’agressió –física i moral- contra una població civil totalment indefensa. Aquí només podríem fer una excepció, el divendres 06/10/2017, massa tard, el delegat del govern espanyol a Catalunya, el Sr. Enric Millo, va demanar disculpes i va expressar el seu neguit pel que va succeeir el passat 01/10/2017. En qualsevol cas, cal dir ben alt i clar que si no hagués estat per la valentia i professionalitat de la premsa lliure intdernacional –la qual va exercir el paper de notari i va certificar els abusos brutals comesos per les policies comandades des de Madrid- encara la gent gironina i catalana, pacífica i cívica, hagués estat mortificada i acusada com a responsables de tots els mals. En síntesi, el passat 01/10/2017, Girona i Catalunya van estar vexades i es van vulnerar –arbitràriament- els seus drets fonamentals. Malgrat tot, van votar cívicament amb molta dignitat, davant de la indignitat d’un Estat espanyol completament esquizofrènic.