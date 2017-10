Dissabte, 28.10.2017. 20:57 h

Violència antiga i presos polítics

Catalunya, Europa, ignomínia, UE, violència antiga No hi ha cap vot No hi ha cap vot carregant carregant





El passat 27/10/2017 tots van ser testimonis –a través dels mitjans de comunicació- de l’agressió irracional de l’extrema dreta neofranquista i neofeixista contra Catalunya ràdio; a més també hi van haver agressions físiques contra diversos ciutadans al centre de Barcelona. Jo voldria saber i voldria demanar per què els partits unionistes i assimilacionstes així com la « grandiloquent ! » UE no condemna aquesta violència ignominiosa i destructiva que pretén pulveritzar la convivència i la cohesió social a Catalunya.



Per altra banda, el fet que els Jordis continuin empresonats per uns delictes que no tenen no haurien de tenir pena de presó ( això ho han manifest molts juristes de diferents ideologies) posa de manifesta que les actuacions polítiques autoritàries, mitjançant l’aparell judicial espanyol com a corretja de transmissió de la la ideologia del PP i C/S van encamimadas a aplicar una autèntica « violència antiga » contra el poble de Catalunya tal com feien el Comte Duc d’Olivares o José Patiño en els segles XVII i XVIII. A més, tampoc cal oblidar que l a gent està confosa a l'entorn de les eleccions del 21 de desembre ja que, de fet, aquestes eleccions han estat convocades d’una forma il.legal. Per altra banda, entenc que no hi poden haver unes eleccions lliures amb presos polítics i amb un estat d'excepció imposat per la raó de la força. També hi ha un altre problema, aquestes eleccions han estat convocades des de Madrid. via art 155 de la CE, la qual cosa es vol fer servir com a calaix de sastre (com a excusa de mal pagador) per suprimir l’autogovern, devaluar la democràcia i anihilar l'independentisme. En aquests moments si es reprimeix, en forma d’inhabilitacions o fins i tot presó, l’actual govern català nomes quedaria la fórmula d’una govern legítim de càrrecs electes per seguir construint la República catalana.