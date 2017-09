Multipliquem les «Caminades pel Sí»

Dimarts, 19.9.2017. 17:51 h

Dimecres dia 13 una cinquantena de persones-anunci i samarretes del Si van protagonitzar la primera «Caminada pel Sí» de Cornellà que va tenir un fort impacte. Tothom es girava per contemplar l’alegre comitiva, molta gent va fer-ne fotos i alguns cotxes van fer sonar el clàxon per animar-la. Dos dies més tard la brigada municipal de Cornellà va començar a confiscar algunes pancartes del referèndum d’autodeterminació. Atemptaven contra la llibertat d’expressió per complir les instruccions de la Fiscalia General del Estado, convertida en la nova «brigada político-social» pel Partit Popular; aquestes instruccions no tenen l’aval de cap jutge com en temps del franquisme.

La resposta de l’ANC, Òmnium i totes les organitzacions i persones que donen suport a l’1 d’octubre va ser fer cada dia la passejada que en principi era setmanal. La caminada pel Sí ja no és només un acte de propaganda, és un acte de protesta contra l’estat d’excepció instaurat per la monarquia postfranquista per impedir que el poble català voti el pròxim dia 1 d’octubre.

Les «Caminades pel Sí», més denúncia de l’opressió que publicitat, poden tenir un gran impacte. Les televisions i d’altres mitjans de comunicació espanyols presenten els independentistes com perillosos fanàtics, radicals i abduïts per la més terrible de les follies; passejar-nos tranquil·lament com persones-anunci és una gran resposta. Hem de multiplicar-les. Els militants de Cornellà ens farem notar pel Barri Riera, per Almeda, per Gavarra, per Sant Ildefons, pel Pedrò, per la Fontsanta, pel centre de Cornellà. Invitem al conjunt del moviment sobiranista a caminar per Bellvitge i Pubilla Casas de l’Hospitalet; per Les Planes i Torreblanca de Sant Joan Despí; per La Pau, La Salut i Llefià de Badalona; pel Fondo i el Singuerlín de Santa Coloma de Gramanet; per Canyelles i Ciutat Meridiana de Barcelona; en definitiva per tants i tants barris de les àrees metropolitanes de tot Catalunya. Només s’han d’enganxar els cartells grans en dues bases de cartró, unir-les amb cinta de persiana i posar-se-les.

Amb la nostra presència al carrer els catalans que s’informen mitjançant les televisions madrilenyes ens reconeixeran com a veïns, com a companys de treball, com a conciutadans. Tot el contrari d’aquells éssers extraterrestres que ofereixen els canals de la Brunete mediàtica. Percebran la nostra determinació pacífica encara que diferim en l’opció de futur de Catalunya i amb la nostra dignitat denunciarem la repressió de drets fonamentals com la llibertat d’expressió. El règim del 78 va començar negant el dret a l’autodeterminació, ha seguit prohibint el referèndum i acabarà amb empresonant de càrrecs elegits democràticament. La senzillesa i l’autenticitat de les persones de carn i ossos valen més que mil cartells.

Si multipliquem les «Caminades pel Sí» a totes les poblacions de Catalunya recordarem les marxes dels seguidors de Martin Luther King pels drets polítics i civils dels negres als Estats Units de 1950 i 1960. També evocarem les llargues cues de treballadors que tornaven caminant a peu a les vagues dels tramvies de Barcelona de 1951, en protesta de l’augment del preu del bitllet. Va ser el primer desafiament de masses contra el franquisme i va durar dues setmanes. Tot i el seu caràcter pacífic la repressió del Governador Civil va provocar morts. Finalment la dignitat i el sacrifici de milers de treballadors tornant a casa a peu va doblegar al règim franquista: va retirar la pujada de la tarifa i va substituir el governador civil de Barcelona. L’exemple dels treballadors catalans en les pitjors condicions possibles ens ha d’animar a organitzar «passejades pel Sí». Tenim la seguretat que tornarem a doblegar el Govern espanyol.