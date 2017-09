Paralitzar. Continuar la campanya. Votar. Proclamar la república. No retornar a l’autonomia.

Dimecres, 20.9.2017. 17:10 h

El President de la Generalitat, amb el vicepresident i tot el Govern al darrere, ha marcat el camí a seguir per respondre a l’escomesa contra les institucions catalanes perpetrada pel Regne d’Espanya. Es concreten en els següents punts:

1. Paralitzar pacíficament Barcelona. És la crida del President quan reitera la resposta pacífica al carrer d’acord amb les entitats civils de Catalunya. Aquest matí la concentració a la Rambla ha tallat la Gran Via i el carrer Diputació; és previsible que arribi al carrer Aragó. Comissions Obreres han ocupat la Via Laietana i els estudiants de la Universitat han tallat al trànsit a la Diagonal. És previsible que les concentracions pacífiques acabin paralitzant Barcelona com l’Estat espanyol ha paralitzat la Generalitat.

2. Continuar la campanya electoral. És la conseqüència lògica de la instrucció de mantenir «la fermesa i la serenor» fins al dia del referèndum d’autodeterminació. Cal mantenir els actes, penjar les pancartes, enganxar els cartells, fer les caminades que estaven previstes, sempre que no calgui participar a les concentracions que es convoquin.

3. Votar el dia 1 d’octubre. El President ha dit: «el dia 1 sortirem de casa, portarem una papereta i la farem servir», és a dir es manté el referèndum d’autodeterminació. Encara que no es pugui fer amb les condicions que estaven previstes, donada la repressió de l’Estat espanyol.

De collita pròpia, no són paraules del President, afegeixo que aquesta previsió obliga, en l’actual situació, a les institucions fins on els sigui possible, als partits i les associacions soberanistes (ANC, Òmnium, altres) a assegurar com a mínim el dispositiu del 9-N-2015. La Generalitat fins on pugui, els Ajuntaments compromesos i els voluntaris han de preparar meses i els seus components, imprimir butlletes, tenir a punt un sistema informàtic per evitar duplicitats en el vot com fa dos anys als mateixos llocs que es va votar el 9-N de 2015. D’aquesta manera les cues davant aquestes meses demostraran a l’opinió pública mundial que hi ha milions de ciutadans disposats a votar malgrat la repressió de l’Estat espanyol. Si a causa de la repressió no es pot fer dins els mateixos locals, caldrà posar les meses amb tendals als carrers. També cal assegurar la cobertura mediàtica de TV3 si no està intervinguda i de les televisions locals, començant per la de Barcelona, tant al llarg del dia com a l’hora del recompte de vots i dels resultats finals. Al referèndum de l’Estatut d’Autonomia de 2006 van votar 25.594.167 ciutadans; estic segur que superarem aquesta xifra i guanyarà el si.

4. Proclamar la República Catalana a primers d’octubre. És la conseqüència del compromís presidencial de ver valer el mandat democràtic de les eleccions del 27 de setembre i de fer prevaldre la legitimitat guanyada a les urnes. L’Estat espanyol, quan el seu Tribunal Constitucional va modificar l’Estatut aprovat en referèndum pels ciutadans de Catalunya va trencar unilateralment el pacte constitucional de 1978. Després no ha fet cas ni de les manifestacions democràtiques més grans d’Europa des de 2010, ha menyspreat els resultats de les eleccions de 2012 i 2015 i ha fet l’assalt actual a les nostres institucions, saltant-se la seva pròpia legalitat. Davant d’aquesta indefensió no ens ha deixat altre camí que seguir la legalitat emanada del Parlament de Catalunya i proclamar la República Catalana tal com preveu la Llei de Transitorietat Jurídica.

5. No retornar a l’autonomia. Ha dit el President: «No acceptarem el retorn a les èpoques passades». Aquest punt és molt important: A no ser que guanyi el «no» a la independència, fet altament improbable, no es convocaran eleccions autonòmiques. Ha de clar que hem arribat a un punt de no-retorn. Si el Senat espanyol aplica l’article 155 i suspèn la Generalitat no es convocaran eleccions autonòmiques i es mantindrà el mandat electoral del 27/S, com la Generalitat a l’exili va preservar els diputats elegits a les eleccions republicanes anteriors a la invasió franquista. De cap manera es pot retornar a l’autonomia; és preferible un Parlament i una Generalitat a l’exili que deslegitimi qualsevol institució que pugui crear la monarquia postfranquista.

Hi ha un sisè punt que també afegeixo pel meu compte, però que és evident: defensar la República Catalana amb la resistència civil si el Regne d’Espanya suspèn l’autonomia, com és previsible. Caldrà fer les més grans concentracions fetes mai davant del Palau de la Generalitat i del Parlament. I també defensar-la políticament si la situació s’allarga fins a unes noves eleccions espanyoles perquè la situació de Mariano Rajoy, que només té una mica més del 30% dels vots, esdevindrà insostenible. En aquest cas, amb alguna les nostres autoritats democràtiques encausades o a la presó, serà imprescindible una candidatura unitària a favor de l’amnistia i el referèndum d’autodeterminació, per aplegar tots els partits de tradició democràtica contra els partits constitucionalistes.