PROHIBIR O RESOLDRE? VOTEM!

Dijous, 18.5.2017. 00:00 h

La setmana passada, tristament, acompanyàvem a declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, i altres membres de la mesa, imputats per la fiscalia per haver permès que el Parlament debatés sobre el futur polític de Catalunya i la convocatòria d’un referèndum per conèixer quina és l’opinió de la ciutadania en relació al procés que viu el nostre país. En aquell moment em venien al cap les paraules, d’ara fa tres o quatre anys, del periodista Iñaki Gabilondo, gens sospitós de ser un agent secret de la causa independentista, qui, en relació a la situació política de Catalunya, deia: “Els problemes no es prohibeixen; es resolen!”.



És obvi que la funció principal d’un Parlament és la debatre sobre opinions, idees, propostes, projectes. És on rau la sobirania del poble, i en un estat plenament democràtic no hi hauria d’haver res per damunt d’això. Com és possible que, en democràcia, en ple segle XXI, es pugui donar la situació que algú determini de què es pot parlar i de què no en un Parlament? I, més greu encara, com és possible que s’imputi la presidenta i la mesa del Parlament, arriscant-se a ser inhabilitats, simplement per haver permès que el Parlament fes la seva feina: dialogar i debatre, confrontar opinions que afecten i interessen a la ciutadania del país?



És obvi també que prohibint que es parli d’independència, de referèndum, de sobirania... al Parlament de Catalunya, utilitzant tots els mitjans jurídics –que no són pocs!- que tenen a les seves mans, l’Estat no resoldrà el problema, els ciutadans de Catalunya continuaran volent expressar la seva opinió en un referèndum, com s’ha fet en altres indrets no gaire llunyans. I és que aquesta és la manera com es resolen els problemes en democràcia: votant! A quin demòcrata li ha de fer por que els ciutadans s’expressin a les urnes? Sota quin tipus d’Estat estem vivint que no deixa debatre al Parlament, no deixa que els ciutadans puguin expressar-se? Quin tipus d’Estat tenim que considera les urnes com a quelcom de tan perillós que imputa la consellera de Governació per iniciar el procés per a la compra d’urnes, i que amenaça de perseguir els fabricants d’urnes que s’atreveixin a vendre’n a la Generalitat?



El procés que viu Catalunya (per a alguns vist com a un problema, per a molts d’altes com una oportunitat de tenir un Estat que serveixi millor els ciutadans del país) només té una solució: votar. Hem de comptar-nos, saber què pensa la majoria de la ciutadania, i acatar el resultat de la votació. Heus aquí la democràcia, això que és considerat tan perillós per l’Estat espanyol. Com deia Gabilondo: “Els problemes no es prohibeixen; es resolen!” Votem?

Josep Salom i GesAlcalde de Tona i diputat provincial