Fora els peus i l´ànima del Parlament

Dimecres, 26.7.2017. 12:11 h

Les coses canvien i res es inamovible. La guardia civil no n´ha de fotre res dins el Parlament ni dins la Generalitat. De fet la cosa és molt senzilla, es tracta de complir la llei, oi? Bé, la llei catalana emana del poble de Catalunya. Si el poble de Catalunya, a través dels seus representants polítics, decideix no deixar entrar al Parlament un cos policial, espanyol i estrany a Catalunya, estarà en el seu dret.

Es evident que per a mentalitats de caire espanyol/espanyolitzat, això que dic pot no tenir fonament. Però tot és qüestió d´interessos, d´opinions i de la llera del riu on un es troba en cos i ànima, però sobretot, sobretot és qüestió de mesurament de forces i de voluntat per fer prevaldre la pròpia convicció i interès, o rendir-se a l´interès aliè.



Per tant, en un món ideal es tractaria de ser persones humanes abans que éssers espanyols, anglesos o catalans i entrar en el joc d´interessos de forma neta i honesta tot i respectant les normes ètiques i democràtiques. Per un espanyol/espanyolitzat a l´ús, però, això no sembla pas tant fàcil. però l´evolució no es deté i qui es nega a evolucionar acaba degradant-se i desapareixent.



Espanya, des de sempre, vol degradar Catalunya i fer-la invisible al món, però Catalunya porta tres-cents anys demostrant que no vol desaparèixer i la seva evolució és constant i imparable. Però, i Espanya? Molt em temo que Espanya es troba en plena involució degradant precisament com a conseqüència d´haver-se negat sistemàticament a evolucionar en el seu tracta amb Catalunya. Ai las!, quin greu em sap...



Acabo. Catalunya sempre ha estat terra d´acollida.

Espanyols/espanyolitzats, penseu-vos-ho bé si us interessa passar-vos a l´altre llera del riu i/o ser un català més en evolució permanent.

Aquí, en aquesta terra, sempre hi haurà un lloc per la gent respectuosa i amb ampli espectre de mires.