Diumenge, 30.7.2017. 18:38 h

Vergonyós. La Colau, Domènech, Pissarello, Rabell, Coscubiela ..., aquesta gent han estat un bluff de la política catalana donada la seva deriva espanyolista i la conseqüent traïció als interessos de Catalunya. Mai hagués tingut que passar que aquests botiflers ocupessin cotes de poder a Catalunya. Ells pertanyen a una esquerra pomposament dita universalista i és evident que aquests tipus d´ideologies, de caire filosòfic i amb tanta amplitud de mires, la seva realització no queda a l´abast de mentalitats mediocres i reduccionistes ja que els acaba distraient i apartant de les prioritats que en aquests moments té Catalunya i acaben per no passar de ser uns imperialistes espanyols al servei d´Iglesias, Echenique, Monedero, naturalment salvant les distàncies, però això sí, fent política espanyola desde Catalunya. Ja sabem que un no és el que vol, sinó el que pot.

Tota aquesta munió de gent que se´n diu d´esquerres com la Colau, Domenech, Pissarello... acaben arrenglerant-se amb la dreta recalcitrant i corrupta del PP i donant l´esquena als compatriotes que volen fer canvis substancials i definitius en les regles de joc amb Espanya i en definitiva no deixen progressar Catalunya en tot el seu potencial.

Tota aquesta gent ha arrivat a llepar poder i ara ja no hi ha qui els faci entrar en raons. No es volen moure ni un bri per Catalunya. Els ciutadans votaran en Referèndum de forma massiva encara que aquests imperialistes, que se´n diuen d´esquerres, no ho vulguin, i ja s´ho trobaran en el futur proper.

Que ningú cregui que penso que les esquerres no siguin necessàries. Ho són i molt. Fixeu-vos en les CUP que han sabut comprendre el moment històric que viu Catalunya i han sabut tenir la necessària responsabilitat honestedat i amplitud de mires. Aquesta és la veritable esquerra catalana, la que es posa al costat del poble, tot lo altre és falsedat i engany.