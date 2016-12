Dijous, 29.12.2016. 10:37 h

Es diu que “es te una flor al cul” quan, quasi sense voler-ho ni fer-hi res per aconseguir-ho, van sortint les coses be.

Doncs be, el que passa amb el Sr.Rajoy és això mateix, però elevat a la seva màxima potència i amb tots els astres a favor.

Interiorment, al seu Estat, sense moure un pèl, veu com li reboten les espurnes de foc i ha vist com l’oposició s’ha fet miques, a Catalunya per diferents motius el seu, abans soci, ara enfrontat CIU se n’anava a fer punyetes i, per acabar-ho d’adobar, o per acabar d’arredonir la xamba, veu com Europa en ple va sent dominada pel PPE… Fins i tot el Parlament de l’ U.E. fins ara governada i presidida per un social-demòcrata, com és Martin Schultz, per aquelles meravelles de la presidència compartida per un pacte de la gran coalició entre populars i socialistes europeus, ara l’agafarà les rendes europees un eurodiputat conservador.

Amb això sobre la taula, resulta evident que, per exemple, els anuncis de multes per incompliment de xifres acabin al calaix, i del calaix a la paperera, i que, si més no, els propers dos anys i mig ningú a Europa gosi a aixecar la veu o la ma en vers els disbarats del PP a España. Però això no hauria de ser motiu de queixa o denúncia, ans el contrari, si no fos que això és un clar exemple de com, en algun moment, algú només sortint a la finestra a veure si plou o no, si surt el sol o la lluna, li poden «caure» dues legislatures de govern, més un any de «bonus» en mig.

És com en un partit de futbol un equip s’infla de jugar i crear jugades de gol i la pilota no entra i l’altre equip una vegada que s’atreveix a tirar a porta rebota en un contrari, marca, i guanya el partit.

Fa riure, però analitzant la situació tot el fredament que es pugui, ves si no te tota la semblança al que estem veient... I llavors de gràcia no en fa cap ni una i la indignació crema les entranyes.