Idees recorregudes, bones idees

Dimarts, 10.1.2017. 11:51 h

Per si no n’hi havia un de motiu, prou important, com és el del finançament econòmic i fiscal, pel que, per la fórmula aplicada és primordial que Catalunya hi estigui inclosa, ja hi ha una altre raó perquè España -l’Estat- mai no deixarà que Catalunya s’independitzi:

El d’utilitzar-la com a «taller-laboratori» per idear nous impostos que encara no estaven creats i que poden tenir la seva lògica. Com altres personatges que hi ha que només cal esperar que el tren els passi pel davant per pujar-hi per recaptar vots i poder, en aquest cas, el Ministerio només cal restar quiets, no cal fer res, però estar atents al que pugui anunciar la Generalitat de Catalunya per obtenir part d’allò que que ell –l’Estat- no li retorna o l’hi incompleix.

N’hi ha de mesures que, directament, s’ordena al T.C. que siguin impugnades i inactivades, però n’hi ha que, aprofitant que ja estan pensades, només cal fer un “copiar y pegar” i posar-lis l’etiqueta de “ley estatal” i llestos.

D’aquesta manera es bloqueja una via de supervivència de Catalunya i, clar, s’aprofita la idea. Llàstima que el que se’n tregui no es podrà dedicar a retornar la bona cara a ensenyament i sanitat, que bona falta els hi fa. L’Estat te moltes despeses d’”interès general dels espanyols” a part d’aquestes, i també els serveis socials, que son el veritable dia a dia de la ciutadania, i que ja estan traspassades a les Comunitats Autònomes… Be, això de «traspassades» també seria molt i molt qüestionable.

Desprès de molts altres, però per exemple, l’impost pels dipòsits bancaris ideat i presentat per la Generalitat que l’Estat es va apropiar i va legislar estatalment deixant-lo a «0» -no cal pensar massa per deduir baix les pressions de qui-, ara és l’impost sobre les begudes ensucrades, que coincidint amb el que l’O.M.S. aconsella gravar per reduir el seu consum la Generalitat ha treballat parlamentàriament i d’on hagués pogut treure uns 40 MEUR. No cal estendre’s més. Jo, malauradament, ho tinc massa clar, que cadascú que hi posi l’adjectiu que primer li vingui pel cap.