Que ho expliquin

Dilluns, 16.1.2017. 10:54 h

Desprès de com podem veure, encara que sigui sense ulleres, com ens han deixat els serveis més bàsics (salut, ensenyament, socials) i el mercat de treball, per avui i sense masses mimbres per demà) a que esperem, tots a una, per exigir explicacions i dades concretes sobre les retallades aplicades a la resta de partides, que segurament no serien tant de primera necessitat, tant de incidència directa a la ciutadania...

I podríem parlar de partides concretes que, com la resta, surten dels impostos que religiosament estem pagant tots els espanyols, els que no voten els partits que ho han provocat i, sobretot, els que, malgrat tot, segueixen votant-los. Partides com, per exemple, la de Armament i Defensa… S’hauria de demanar explicacions a qui tingui la responsabilitat per saber en que s’ha retallat el pressupost d’aquest Ministeri, i en que s’ha invertit el seu fons, a part de fer maniobres o desfilades, i de mantenir un armament i un exercit que, tal i com va la situació, deixa entreveure tot un seguit de dubtes per la seva efectivitat en quant a un eventual cas d’actuació en vers la seguretat dels ciutadans.

En moments en que no n’hi ha per a tot, és quan més clars s’han de presentar els comptes, i destinar el que hi ha al més bàsic i urgent d’atenció a les persones i no en aparentar ser una gran potència.

Són conscients de com han deixat la salut, l’ensenyament, els serveis socials, la dependència, la recerca, etc. ?. S’han retallat fins deixar-ho amb la pell i l’os perquè ja no es sabia d’on esgarrapar més ?.

Talment sembla que per a segons què encara hi ha d’on treure, com per a pagar la multa pel cas «Castor», per a rescatar la banca, sobretot el ja nascut artefacte anomenat Bankia, o per a salvar les radials madrilenyes, per exemple.

Que, a la vegada que sovint llegim noticies que ens remouen l'estomac al veure com gasten els diners de tots, ho expliquin be i detalladament i llavors ens haurem de menjar amb patates els nostres comentaris, jo el primer. En tinc ganes, de veritat.